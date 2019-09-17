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Вилкула и Колесникова неожиданно отпустили на поруки

Комментариев: 21
Прокуратура настаивала на взятии обоих бывших нардепов от Оппоблока под арест.
Вилкула и Колесникова отпустили, но они остались подозреваемыми
Вилкула и Колесникова отпустили, но они остались подозреваемыми
Честно

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Экс-нардепов от “Оппозиционного блока“ Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова отпустили на поруки. Такую меру пресечения выбрал им суд в Днепре сообщает ТСН.

Обоих бывших народных избранников прокуратура просила взять под арест. Но Октябрьский суд Днепра решил отпустить их на поруки. Заседание внезапно назначили накануне вечером. Информация о дате и времени тщательно скрывалась от прессы.

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Им обоим объявили подозрение еще 5 сентября. Александру Вилкулу вменяют злоупотребление властью, повлекшее государству многомиллионные убытки.

По данным прокуратуры, в должности председателя Днепропетровской ОГА Вилкул предоставлял сельскохозяйственные земли горно-обогатительным комбинатам.

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Колесникову, который впоследствии возглавил область, тоже вменяют причинение ущерба государству на сумму более 16 млн грн. Так, он разрешил приватизацию зданий научно-исследовательского предприятия, которое занималось оснащением оборонного комплекса.

В частности, производило стволы реактивных систем залпового огня “Град“, “Смерч“ и “Ураган“. 

 

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Теги: Оппоблок, депутаты, Вилкул, Колесников, поздозрение, коррупция, суд
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Комментариев (22)
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Letohradek    17.09.2019, 14:15
Оценка:  -1
Letohradek
Любопыно, почему не видать гневных высказываний зэбилов, по поводу освобождения этих двух, ватных гнид? Вспышка, вылезшая откуда надо - прокомментируй!
Вспышка_Справа    17.09.2019, 14:19
Оценка:  0
Вспышка_Справа
Кто такие "зебилы"?
Люди, которые осуществили своё гражданское право и выбрали человека, который смог убедить их, что он лучше еврея Вальцмана?
Если это так, то зачем им валить живого человека, который тоже может ошибаться и косячить, но, по их мнению, всё равно, в 1 000 000 лучше Вальцмана?
Letohradek    17.09.2019, 14:26
Оценка:  0
Letohradek
Ватная скотина, всоси раз и навсегда, Петр Порошенко никогда не имел фамилию Вальцман, как и никогда не был евреем! А зэбилами называют нынче, недалекое население, которое в большгинстве своем проголосовало за такого же недалекого, как и сами, но еврея, ничего не сведущего в экономике и политике.
Letohradek    17.09.2019, 14:26
Оценка:  -1
Letohradek
Но разговор не об этом - комментируй данную новость!
Вспышка_Справа    17.09.2019, 14:05
Оценка:  +1
Вспышка_Справа
Кайдаш 17.09.2019, 13:40, видишь, на примере имбецила под невнятной воровской кличкой Letohradek, вылезшего из ниоткуда, как "ведёт дискуссию" гражданка Галутина?
Кайдаш    17.09.2019, 14:12
Оценка:  -1
Кайдаш
У каждого своя манера общения...
Вспышка_Справа    17.09.2019, 14:20
Оценка:  0
Вспышка_Справа
Это не манера, это - скотство, отражающее гнилую натуру. Ведь если в душе ничего кроме дерьма нет, оно и выплёскивает своё дерьмо на окружающих.
Letohradek    17.09.2019, 14:13
Оценка:  -1
Letohradek
То есть, ты ватоголовая мразота, вылезла откуда надо, а я из неоткуда? )) Что ты несешь тупоголовое? Ватных баранов вообще нужно игнорировать, молча ставя минусы. А тебе - гниде, еще мы уделяем внимание, цени это - урод!
Вспышка_Справа    17.09.2019, 14:01
Оценка:  -2
Вспышка_Справа
И опять всё то же:
Когда Мосейчука из Радикальной партии поймали с видеофиксацией на вымогательстве взятки, порохоботы лижущие толстый зад Вальцмана, молчали.
Когда Пашинский из пистолета преступно ранил человека, снова молчали.
Выпустили вора Луценко и "инвалидку" Тимошенко даже не пикнули!
Letohradek    17.09.2019, 14:03
Оценка:  -2
Letohradek
Ватный уйобок, и почему же ты в данном случае молчишь? Где твои возмущения правлением охрыпшей крысы?
VinsBad    17.09.2019, 13:49
Оценка:  +1
VinsBad
Шо за х@йня???
Кайдаш    17.09.2019, 13:39
Оценка:  -6
Кайдаш
Всё возвращается на круги своя ((((
Антибес    17.09.2019, 13:37
Оценка:  0
Антибес
У РСЗО"Град","Смерч& quot;и"Ураган"нет стволов,клоуны. :-)
Woodbrother    17.09.2019, 13:36
Оценка:  -4
Woodbrother
Это новая победа клоуна ЗЕ. Все барыги под надежным прикрытием.
Антибес    17.09.2019, 13:39
Оценка:  +1
Антибес
Бабушка Виолетта,смотри от бессильной злобы снова не выпрыгни из полного памперса.Просто сглатывай,ссученная шизофреничка! :-)
Кайдаш    17.09.2019, 13:40
Оценка:  -2
Кайдаш
Подскажите, а кто такая Виолетта, и почему вы всех называете её именем??
Вспышка_Справа    17.09.2019, 14:04
Оценка:  0
Вспышка_Справа
Поскольку Антибес молчит, расскажу я: 15 лет назад на Бигмире не писали маты, не оскорбляли друг-друга, не подделывали ники и не писали мерзостей, пока... не пришла г-ка Галутина из города Черновцы. Едва появившись на форуме, она принялась всех оскорблять матом, показывая все прелести Зап. Украины!
Letohradek    17.09.2019, 14:06
Оценка:  -3
Letohradek
Кайдаш, это реакция на отказ от близости, с некой Виалеттой ))
Кайдаш    17.09.2019, 14:08
Оценка:  -2
Кайдаш
Да ну... Я на Биге с 2005 (плюс-минус год); матерились тут похлеще, чем сейчас; меня с моим чувством национального достойнства банили только за "здрасьте" )))
Letohradek    17.09.2019, 14:09
Оценка:  -2
Letohradek
Вспышка_, какое отношение имеет - Woodbrother к Виолетте? Все признаки шизофрении ))
Вспышка_Справа    17.09.2019, 14:22
Оценка:  0
Вспышка_Справа
"Кайдаш", немного арифметики, если Вы на Биге с 2005, то сколько будет 2019 - 15 лет? На самом деле, прошло даже 16-17 лет, как там появилась тётка из Черновцов.
Кайдаш    17.09.2019, 14:32
Оценка:  0
Кайдаш
Всё верно. И?
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