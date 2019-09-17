Вилкула и Колесникова неожиданно отпустили на поруки

Прокуратура настаивала на взятии обоих бывших нардепов от Оппоблока под арест.

Вилкула и Колесникова отпустили, но они остались подозреваемыми Честно

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Экс-нардепов от “Оппозиционного блока“ Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова отпустили на поруки. Такую меру пресечения выбрал им суд в Днепре сообщает ТСН.

Обоих бывших народных избранников прокуратура просила взять под арест. Но Октябрьский суд Днепра решил отпустить их на поруки. Заседание внезапно назначили накануне вечером. Информация о дате и времени тщательно скрывалась от прессы.

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Им обоим объявили подозрение еще 5 сентября. Александру Вилкулу вменяют злоупотребление властью, повлекшее государству многомиллионные убытки.

По данным прокуратуры, в должности председателя Днепропетровской ОГА Вилкул предоставлял сельскохозяйственные земли горно-обогатительным комбинатам.

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Колесникову, который впоследствии возглавил область, тоже вменяют причинение ущерба государству на сумму более 16 млн грн. Так, он разрешил приватизацию зданий научно-исследовательского предприятия, которое занималось оснащением оборонного комплекса.

В частности, производило стволы реактивных систем залпового огня “Град“, “Смерч“ и “Ураган“.

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