Вилкула и Колесникова неожиданно отпустили на поруки
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Экс-нардепов от “Оппозиционного блока“ Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова отпустили на поруки. Такую меру пресечения выбрал им суд в Днепре сообщает ТСН.
Обоих бывших народных избранников прокуратура просила взять под арест. Но Октябрьский суд Днепра решил отпустить их на поруки. Заседание внезапно назначили накануне вечером. Информация о дате и времени тщательно скрывалась от прессы.
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Им обоим объявили подозрение еще 5 сентября. Александру Вилкулу вменяют злоупотребление властью, повлекшее государству многомиллионные убытки.
По данным прокуратуры, в должности председателя Днепропетровской ОГА Вилкул предоставлял сельскохозяйственные земли горно-обогатительным комбинатам.
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Колесникову, который впоследствии возглавил область, тоже вменяют причинение ущерба государству на сумму более 16 млн грн. Так, он разрешил приватизацию зданий научно-исследовательского предприятия, которое занималось оснащением оборонного комплекса.
В частности, производило стволы реактивных систем залпового огня “Град“, “Смерч“ и “Ураган“.
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