Под Николаевом во дворе частного дома нашли череп человека

На место прибыла следственно-оперативная группа.

В селе Сухой Еланец Николаевской области во дворе частного дома нашли череп человека. Об этом сообщают Novosti-N.

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Сообщается, что человеческий череп был закопан неподалеку от жилого дома. На место страшной находки немедленно вызвали полицию и следственно-оперативную группу.

Полицейские возбудили уголовное дело по факту умышленного убийства. Найденный череп увезли на судебно-медицинскую экспертизу. Продолжается следствие.

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На данный момент правоохранительные органы ждут результатов экспертизы. Остальных частей человеческого тела на месте не нашли.

Напомним, под Харьковом собака случайно нашла во дворе человеческие останки. Собака нашла во дворе череп и кости неизвестного человека. На место происшествия тут же приехала следственно-оперативная группа. Оперативникам удалось установить, что найдены не все останки тела человека. Собака нашла только череп и две кости.

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