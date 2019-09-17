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"Точной даты нет": В МИД отреагировали на слухи о встрече Зе и Путина

Комментариев: 1
Пока в МИД не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о встрече в октябре.
Дату встречу Путина и Зеленского еще не согласовали
Дату встречу Путина и Зеленского еще не согласовали
коллаж фотографий

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В МИД не подтвердили, но и не опровергли информацию российского издания Коммерсант о том, что встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина состоится в октябре, а не в сентябре. Об этом рассказала спикер МИД Екатерина Зеленко, передает LIGA.net.

“Да, мы видели информацию на Коммерсанте. Однако точной даты встречи пока нет. Об этом неоднократно заявлял министр иностранных дел. Его заявление опубликовано у нас на сайте“, - сообщила она.

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В ночь на 17 сентября российский Коммерсант со ссылкой на свои источники сообщил, что встреча состоится в октябре, а не сентябре, как это планировалось ранее украинской стороной.

Именно тогда, по данным издания, должна состояться первая личная встреча Зеленского и Путина.

 

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Теги: Путин, Зеленский, встречА, нормандский формат, октябрь, МИД
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Комментариев (1)
T-REX2    17.09.2019, 13:45
Оценка:  0
T-REX2
царь занят,они трапезничают
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