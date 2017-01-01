Полицейские организовали сеть подпольных казино, - ГБР
Государственное бюро расследований подозревает сотрудников правоохранительных органов в организации сети подпольных казино в Днепре и Кривом Роге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
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Следователи ГБР провели обыски в подпольных клубах азартных игр в Днепре и Кривом Роге. Есть подозрения, что к организации нелегальных развлекательных заведений причастны замначальника одного из отделов прокуратуры области и должностное лицо Криворожского отдела полиции областного Главного управления Нацполиции.
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По результатам обысков были изъяты 35 системных блоков персональных компьютеров, с помощью которых предоставлялась возможность играть в азартные игры, а также неофициальную бухгалтерскую документацию и денежные средства.
Продолжается досудебное расследование.
Напомним, в центре Киева разоблачили подпольное VIP-казино. Казино "крышевали" правоохранители.
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