Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Россия ускорила выдачу своих паспортов жителям Донбасса

Комментариев: 7
Это делается для того, чтобы усилить позиции РФ на переговорах в "нормандском формате".
Россия ускорила выдачу своих паспортов на Донбассе
Россия ускорила выдачу своих паспортов на Донбассе
wikipedia.org

Читай также: Глава ОБСЕ признал, что для выборов на Донбассе нет условий

Россия ускорила процесс предоставления российского гражданства жителям оккупированных районов Донбасса перед переговорами в “нормандском формате“. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на Главное управление разведки.

Командование Вооруженных сил РФ принимает меры для ускорения т.н. “паспортизации“ населения на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях путем изменения порядка прохождения военной службы в составе 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов ВС РФ. В частности, с 1 октября в подразделениях российско-оккупационных войск будут служить только военнослужащие с российскими паспортами и лица, которые начали оформлять российское гражданство в установленном порядке, - говорится в сообщении.

Читай также: Россия испытывает на Донбассе новый ЗРК “Лучник-Э“

ГУР заявляет, что увеличением количества российских граждан на временно оккупированной территории за счет местных жителей Россия пытается усилить свои позиции на международных переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе.

Кроме того, отмечается, что таким образом РФ планирует не допустить потери своего влияния в регионе в случае принуждения ее согласиться на отдельные уступки по реализации “минских соглашений“ и сохраняет потенциал для дальнейшей агрессии против Украины.

Напомним, оккупанты не позволяют представителям ООН проверять тюрьмы в ОРДЛО. ООНовцы не могут отслеживать факты нарушений прав человека на оккупированных территориях.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: ОРДЛО, гражданство России, нормандский формат
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (8)
Отсортировать по дате Вниз
asfd0    17.09.2019, 14:34
Оценка:  0
asfd0
А что там с венгерскими паспортами на закарпатье - всё нормас? Что на это порохоботы прокукарекают?
kuj_UA    17.09.2019, 14:26
Оценка:  +3
kuj_UA
всех с паспортами - домой в рашку
Антибес    17.09.2019, 14:22
Оценка:  -7
Антибес
Правильное решение.Теперь,в случае полномасштабного наступления на Донецк и Луганск,нашим"героям"пр идётся иметь дело с реальной российской армией,а не с мифической,о"войне"с которой нам уже шестой год подряд кукарекает из всех щелей зомбопропаганда.
WTF2wtf    17.09.2019, 14:28
Оценка:  +2
WTF2wtf
Крым, Донецк и Луганск и так захвачены вашими еще в 2014-м,
шизоидный путиснкий бот ...
Только Донбасс для вашего ботокосного царька рылом не вышел даже на фоне захваченного Крыма и фактически принесен им в жертву ...
Антибес    17.09.2019, 14:32
Оценка:  -2
Антибес
Снова мимо,потрохобот.Крым,Донецк и Луганск были брошены нашими по приказу турчинова ещё в 2014-м.Брошены без единого оборонительного боя.А я сейчас смотрю по ICTV фильм"Денежный поезд".Но тебе,дураку конченому,разрешаю и дальше думать что я из России.Ты смешон,бот! :-)
Кайдаш    17.09.2019, 14:04
Оценка:  -3
Кайдаш
Как говориться, спасибо жителям Донбасса...
WTF2wtf    17.09.2019, 14:06
Оценка:  +3
WTF2wtf
а местные на оккупированном россией Донбассе вообще ничего больше не решают ...
Woodbrother    17.09.2019, 14:03
Оценка:  -1
Woodbrother
По второму кругу куриные паспорта пошли дарить
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь