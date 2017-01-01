Убийство ТОП-менеджера Сaparol под Киевом: Задержаны подозреваемые

Преступление было совершено еще в 2016 году.

Правоохранители задержали подозреваемых в убийстве директора украинского представительства известного немецкого концерна Сaparol, которое было совершено еще в 2016 году.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

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“Прокуратурой Киевской области совместно с ГУ НП в Киевской области задержаны участники преступной организации, которые занимались заказными убийствами“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что задержание произошло во вторник, 17 сентября. По данным следствия, еще в 2016 году члены указанной преступной группы убили директора украинской компании немецкого концерна Сaparol Павла Зможного.

У следствия есть “обоснованные подозрения“, что на счету указанных лиц есть еще одно заказное убийство, совершенное в январе текущего года, которое также раскрыто. Сейчас правоохранители ищут других участников преступной организации.

Напомним, 20 сентября 2016 года в селе Крушинка Васильковского района возле одного из дачных кооперативов был найден мертвый мужчина. Позже выяснилось, что это был директор фирмы Сaparol в Украине Павел Зможный.

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Как сообщалось в июне 2018 года, в Харькове посреди улицы убили бизнесмена, названо имя жертвы.

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