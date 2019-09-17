В ходе конфликта злоумышленник подстрелил своего знакомого.

В Одессе мужчина открыл стрельбу по людям. Пострадал мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

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Сообщается, что в полицию позвонил мужчина. Он рассказал, что в ходе конфликта его знакомый несколько раз выстрелил в еще одного мужчину. На место немедленно выехал экипаж полиции.

Потерпевшего отправили в больницу. Тем временем полицейские взялись за оперативный розыск стрелка. Ориентировка на мужчину была передана всем экипажам города.

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Уже через несколько часов копы заметили мужчину. Когда они начали приближаться, стрелок пустился в бега. Благодаря слаженной работе копов, преступник был задержан.

При нем был пистолет, около 100 патронов к нему и три ножа. На месте инцидента работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и квалификации действий злоумышленника.

Напомним, в Киеве полицейский отстреливался от хулиганов. Шумная компания напала на спецназовца, который попросил их быть потише.

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