В Днепре перед судом повесился живодер, пытавшийся зарезать свою собаку
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В Днепре перед заседанием суда покончил жизнь самоубийством 46-летний местный житель, который 8 сентября издевался над собственной собакой и пытался ее убить ножом.
Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.
Заседание суда, на котором должно было рассматриваться его дело, должно было состояться 16 сентября, но подозреваемый на него не явился. В дальнейшем соседи мужчины сообщили в полицию, что в тот день он покончил с собой через повешение.
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Как сообщалось ранее, 8 сентября в Днепре в полицию поступило сообщение от очевидцев о том, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил свою собаку и ударил ее ножом, потому что, якобы, она ему надоела. За жестокое обращение с животным было открыто уголовное производство (по ч. 1 ст. 299 УКУ) и назначено заседание суда. Раненную собаку зоозащитники доставили в ветеринарную клинику, где ее прооперировали.
Как сообщалось 8 сентября, в Виннице повесился мужчина, снимавший приемных детей в порно.
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Хотя мне кажется, что цепочка этих событий - следствие его психического заболевания.