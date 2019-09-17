В Днепре перед судом повесился живодер, пытавшийся зарезать свою собаку

Раненную собаку зоозащитники доставили в ветеринарную клинику.

Пьяный мужчина избил свою собаку и ударил ее ножом depositphotos.com

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В Днепре перед заседанием суда покончил жизнь самоубийством 46-летний местный житель, который 8 сентября издевался над собственной собакой и пытался ее убить ножом.

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Заседание суда, на котором должно было рассматриваться его дело, должно было состояться 16 сентября, но подозреваемый на него не явился. В дальнейшем соседи мужчины сообщили в полицию, что в тот день он покончил с собой через повешение.

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Как сообщалось ранее, 8 сентября в Днепре в полицию поступило сообщение от очевидцев о том, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил свою собаку и ударил ее ножом, потому что, якобы, она ему надоела. За жестокое обращение с животным было открыто уголовное производство (по ч. 1 ст. 299 УКУ) и назначено заседание суда. Раненную собаку зоозащитники доставили в ветеринарную клинику, где ее прооперировали.

Как сообщалось 8 сентября, в Виннице повесился мужчина, снимавший приемных детей в порно.

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