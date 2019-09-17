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В Днепре перед судом повесился живодер, пытавшийся зарезать свою собаку

Комментариев: 3
Раненную собаку зоозащитники доставили в ветеринарную клинику.
Пьяный мужчина избил свою собаку и ударил ее ножом
Пьяный мужчина избил свою собаку и ударил ее ножом
depositphotos.com

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В Днепре перед заседанием суда покончил жизнь самоубийством 46-летний местный житель, который 8 сентября издевался над собственной собакой и пытался ее убить ножом.

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Заседание суда, на котором должно было рассматриваться его дело, должно было состояться 16 сентября, но подозреваемый на него не явился. В дальнейшем соседи мужчины сообщили в полицию, что в тот день он покончил с собой через повешение.

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Как сообщалось ранее, 8 сентября в Днепре в полицию поступило сообщение от очевидцев о том, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил свою собаку и ударил ее ножом, потому что, якобы, она ему надоела. За жестокое обращение с животным было открыто уголовное производство (по ч. 1 ст. 299 УКУ) и назначено заседание суда. Раненную собаку зоозащитники доставили в ветеринарную клинику, где ее прооперировали.

Как сообщалось 8 сентября, в Виннице повесился мужчина, снимавший приемных детей в порно.

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Теги: животное, собака, живодер, Днепр, самоубийство, повесился
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Комментариев (4)
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Шкиряк_и_Зорян    17.09.2019, 15:23
Оценка:  +4
Шкиряк_и_Зорян
Какой он тонко организованный то!
Хотя мне кажется, что цепочка этих событий - следствие его психического заболевания.
ВосставшийИзБана    17.09.2019, 15:25
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Ну, если мы говорим, что живем в правовом государстве, то подавших на него в суд нужно судить за доведение до самоубийства.
Кырмызы_вэ_бейаз    17.09.2019, 15:38
Оценка:  +1
Кырмызы_вэ_бейаз
Там не просто подали на него в суд, его избили толпой, как это любят современные любители животных.
Шкиряк_и_Зорян    17.09.2019, 15:45
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорян
Любители животных - тоже стайные животные.
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