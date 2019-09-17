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Зеленский объявил выговор двум заместителям Богдана: детали

Комментариев: 1
Под удар попали Кирилл Тимошенко и Сергей Трофимов.
Зеленский объявил выговор двум заместителям ОПУ
Зеленский объявил выговор двум заместителям ОПУ
Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский объявил выговор двум заместителям главы Офиса президента. Об этом сообщается на сайте главы государства.

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Известно, что президент объявил выговор заместителю главы Офиса президента Сергею Трофимову и еще одному заместителю главы ОПУ Кириллу Тимошенко.

Выговор был объявлен после поездки делегации во главе с Зеленским в Днепропетровскую область.

На сайте президента указано, что выговор связан с “ненадлежащим выполнением должностных обязанностей, в частности, по результатам рабочей поездки президента Украины в Днепропетровскую область”.

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Напомним, экс-генпрокурору Луценко объявили выговор.Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров привлекла к дисциплинарной ответственности экс-генпрокурора Юрия Луценко за очередное нарушение законности и объявила ему выговор. 

 

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Теги: Зеленский, выговор, Тимошенко, Трофимов
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Комментариев (1)
СветБобра    17.09.2019, 15:06
Оценка:  0
СветБобра
Невже десь кокс посіяли ?
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