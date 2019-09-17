Зеленский объявил выговор двум заместителям Богдана: детали

Под удар попали Кирилл Тимошенко и Сергей Трофимов.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил выговор двум заместителям главы Офиса президента. Об этом сообщается на сайте главы государства.

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Известно, что президент объявил выговор заместителю главы Офиса президента Сергею Трофимову и еще одному заместителю главы ОПУ Кириллу Тимошенко.

Выговор был объявлен после поездки делегации во главе с Зеленским в Днепропетровскую область.

На сайте президента указано, что выговор связан с “ненадлежащим выполнением должностных обязанностей, в частности, по результатам рабочей поездки президента Украины в Днепропетровскую область”.

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Напомним, экс-генпрокурору Луценко объявили выговор.Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров привлекла к дисциплинарной ответственности экс-генпрокурора Юрия Луценко за очередное нарушение законности и объявила ему выговор.

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