Совет НАТО посетит Украину 31 октября - СМИ

Многочисленные источники и в Брюсселе, и в Киеве подтверждают, что дата согласована - это произойдет 31 октября.

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Североатлантический совет НАТО, то есть представители всех 29 государств-членов вместе с генсеком Йенсом Столтенбергом, посетит Киев 31 октября. Об этом пишет "Европейская правда".

Многочисленные источники и в Брюсселе, и в Киеве подтверждают, что дата согласована - это произойдет 31 октября. При этом Венгрия этот визит не заблокировала.

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Об этом визите с Брюсселем договаривался еще предыдущий президент Порошенко, но ответственность за его успех теперь несет исключительно новая власть.

"Украина еще имеет время для того, чтобы поразить Альянс реальным прогрессом в выполнении годовой национальной программы - но есть шанс и на обратное", - считают источники издания.

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Изначально визит Североатлантического совета в Киев был запланирован на 9-10 июля, однако его перенесли на октябрь.

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