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Квартиры для освобожденных моряков уже куплены – Офис президента

Комментариев: 2
В ближайшее время также решится вопрос с покупкой жилья для остальных экс-пленников Кремля.
Освобожденным морякам уже купили квартиры
Освобожденным морякам уже купили квартиры
Facebook Николая Полозова

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Освобожденным из российского плена морякам уже приобрели обещанные квартиры. Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает УНН.

По его словам, жильем в ближайшее время обеспечат всех освобожденных украинцев:

Мы занимаемся вопросом покупки квартир. Кроме моряков, которым уже купили квартиры всем, они будут проживать в одном доме. Еще мы покупаем квартиры другим людям, которые были среди тех 35-ти. Этот вопрос одной-двух недель, — отметил Тимошенко.

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Также замглавы президентской канцелярии рассказал, что Офис президента обеспечил приезд в Украину на волонтерских началах израильских врачей, которые сделали операцию одному из освобожденных моряков.

Напомним, Россия не закрыла уголовное дело против украинских моряков. Освобожденные украинцы продолжают числиться обвиняемыми.

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Теги: украинские моряки, квартиры, Одесса, Офис президента
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Комментариев (2)
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Rico21    17.09.2019, 15:42
Оценка:  0
Rico21
так а зачем им всем квартиры?
Шкиряк_и_Зорян    17.09.2019, 15:21
Оценка:  -1
Шкиряк_и_Зорян
Теперь надо готовить для прорыва целый десантный корабль! Загрузить его родственниками депутатов и чиновников и штурмовать пролив! Это будет просто прорыв в окончательном решении квартирного вопроса! )))
И не забудьте: ФСБ тоже в доле - надо тем ребятам тоже откатить за участие.
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