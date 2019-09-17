Квартиры для освобожденных моряков уже куплены – Офис президента

В ближайшее время также решится вопрос с покупкой жилья для остальных экс-пленников Кремля.

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Освобожденным из российского плена морякам уже приобрели обещанные квартиры. Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает УНН.

По его словам, жильем в ближайшее время обеспечат всех освобожденных украинцев:

Мы занимаемся вопросом покупки квартир. Кроме моряков, которым уже купили квартиры всем, они будут проживать в одном доме. Еще мы покупаем квартиры другим людям, которые были среди тех 35-ти. Этот вопрос одной-двух недель, — отметил Тимошенко.

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Также замглавы президентской канцелярии рассказал, что Офис президента обеспечил приезд в Украину на волонтерских началах израильских врачей, которые сделали операцию одному из освобожденных моряков.

Напомним, Россия не закрыла уголовное дело против украинских моряков. Освобожденные украинцы продолжают числиться обвиняемыми.

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