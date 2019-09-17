Сгоревший дом Гонтаревой стоил 11 млн гривен и был застрахован, - Дубинский

Нардеп сообщил интересные детали пожара в доме Гонтаревой.

Народный депутат от “Слуги народа” Александр Дубинский сообщил скандальные детали пожара в доме экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Об этом он рассказал в видео, которое появилось на YouTube-канале нардепа.

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Дубинский предположил, что поджог дома был выгоден самой Гонтаревой и, вероятно, она сама же его и подстроила. Нардеп аргументировал свою точку зрения некоторыми деталями, которые ранее были неизвестны.

Честно говоря, мне сложно представить дом из кирпича, в который попадает бутылка с зажигательной смесью, брошенная из-за забора, и он сгорает. Ну, допустим, это случилось. И, конечно же Гонтарева во всем обвиняет своего оппонента, господина Коломойского, - отметил Дубинский.

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Он заявил, что шикарный дом в поселке Гореничи под Киевом в японском стиле, который принадлежал Гонтаревой, стоил около 11 млн гривен. Кроме того, дом застрахован.

Дубинский считает, что Гонтарева все рассчитала и поджог дома - это способ легализации незаконных доходов через страховые компании. Нардеп уверен, как только страховое возмещение будет получено, средства быстро выведут за границу.

Напомним, ранее Коломойский заявлял, что поджог дома Гонтаревой выгоден ей самой. Олигарх намекнул, что больше всего от пожара выиграла сама экс-начальница Нацбанка.

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