США и ЕС отреагировали на поджог дома Гонтаревой

Посольство и делегация Штатов и Европы призывают как можно быстрее найти исполнителей и заказчиков поджога.

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Посольство США в Украине присоединилось к заявлению президента Владимира Зеленского о срочном расследовании поджога дома Валерии Гонтаревой. Об этом говорится в сообщении посольства в Facebook.

"Мы присоединяемся к президенту Зеленскому и другим украинским должностным лицам, призывая к срочному и тщательному расследованию поджога", - отмечают дипломаты.

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"Надеемся, что компетентные органы привлекут к ответственности не только виновных в нападении на Гонтареву и угрозах ей, но и тех, кто заказал такие нападения", - подчеркивают они.

К заявлению президента Украины присоединилась и делегация ЕС в Украине. Об этом дипломаты написали в Twitter.

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Recent apparent series of attacks against the person and property of the former Governor of the NBU is unacceptable, as the UA President said this morning.We expect law enforcement agencies to investigate and bring those responsible to justice w/out delay. https://t.co/OCwMCapFM0 — EU Delegation UA (@EUDelegationUA) September 17, 2019

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"Серии нападений на бывшую главу НБУ и ее имущество недопустимы. Мы ожидаем, что правоохранительные органы безотлагательно проведут расследование и привлекут к ответственности виновных", - подчеркнуло представительство ЕС.

Ранее в НБУ назвали поджог дома Валерии Гонтаревой актом террора.

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