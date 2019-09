США и ЕС отреагировали на поджог дома Гонтаревой

Читай также: “Это полная ахинея”: Гонтарева прокомментировала слухи вокруг поджога ее дома

Посольство США в Украине присоединилось к заявлению президента Владимира Зеленского о срочном расследовании поджога дома Валерии Гонтаревой. Об этом говорится в сообщении посольства в Facebook.

"Мы присоединяемся к президенту Зеленскому и другим украинским должностным лицам, призывая к срочному и тщательному расследованию поджога", - отмечают дипломаты.

К заявлению президента Украины присоединилась и делегация ЕС в Украине. Об этом дипломаты написали в Twitter.

Recent apparent series of attacks against the person and property of the former Governor of the NBU is unacceptable, as the UA President said this morning.We expect law enforcement agencies to investigate and bring those responsible to justice w/out delay. https://t.co/OCwMCapFM0