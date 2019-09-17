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США и ЕС отреагировали на поджог дома Гонтаревой

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Посольство и делегация Штатов и Европы призывают как можно быстрее найти исполнителей и заказчиков поджога.
ЕС и США прокомментировали пожар в доме Гонтаревой
ЕС и США прокомментировали пожар в доме Гонтаревой
пресс-служба НБУ

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Посольство США в Украине присоединилось к заявлению президента Владимира Зеленского о срочном расследовании поджога дома Валерии Гонтаревой. Об этом говорится в сообщении посольства в Facebook.

"Мы присоединяемся к президенту Зеленскому и другим украинским должностным лицам, призывая к срочному и тщательному расследованию поджога", - отмечают дипломаты.

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"Надеемся, что компетентные органы привлекут к ответственности не только виновных в нападении на Гонтареву и угрозах ей, но и тех, кто заказал такие нападения", - подчеркивают они.

К заявлению президента Украины присоединилась и делегация ЕС в Украине. Об этом дипломаты написали в Twitter.

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"Серии нападений на бывшую главу НБУ и ее имущество недопустимы. Мы ожидаем, что правоохранительные органы безотлагательно проведут расследование и привлекут к ответственности виновных", - подчеркнуло представительство ЕС.

Ранее в НБУ назвали поджог дома Валерии Гонтаревой актом террора.

 

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Теги: США, ЕС, дипломаты, посольство, поджог, Гонтарева, дом
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