Суд отклонил апелляцию экс-бойца "Торнадо" Пугачева, застрелившего двух патрульных в Днепре

Бывший боец батальона Торнадо, убивший двух патрульных полицейских, получил пожизненный срок.

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Днепровский апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Александра Пугачева, осужденного за убийство полицейских в Днепре, на приговор суда первой инстанции относительно пожизненного лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Сегодня в Днепровском апелляционном суде продолжили рассмотрение уголовного производства по апелляционным жалобам Пугачева А.В. и его защитника на приговор суда присяжных Кировского районного суда города Днепропетровска от 8 апреля 2019 года, в отношении Александра Пугачева, обвиняемого в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 15 п. 13 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 262, ст. 348, п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

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“Сегодня в ходе судебного заседания коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Днепровского апелляционного суда оставила без удовлетворения апелляционную жалобу Александра Пугачева и его защитника, а приговор суда первой инстанции - без изменений“, - говорится в сообщении.

Суд первой инстанции назначил обвиняемому наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества, а также постановил взыскать с обвиняемого в пользу потерпевшей стороны 3 млн грн морального ущерба. Не согласившись с таким решением суда, обвиняемый подал апелляцию.

Как сообщалось в июле, экс-боец батальона Торнадо Александр Пугачев убил двух патрульных полицейских в Днепре в сентябре 2016 года и был приговорен к пожизненному заключению.