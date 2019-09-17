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ООН требует от Украины отказаться от ареста уклонистов от армии

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Мониторинговая миссия призвала Украину отказаться также от жестокого обращения в контексте призыва в ВСУ.
Украину призывают отказаться от жестокости в контексте призыва в ВСУ
Украину призывают отказаться от жестокости в контексте призыва в ВСУ
пресс-служба ООН

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Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине призывает Министерство обороны отказаться от произвольного ареста во время призывных кампаний, передают Українськi Новини.

Об этом говорится в докладе о ситуации с правами человека в Украине мониторинговой миссии ООН.

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Кроме того, Минобороны следует принять соответствующие меры для того, чтобы военные комиссариаты прекратили практику жестокого обращения в контексте призыва в ВСУ во время последующих призывных кампаний.

Ранее на сайте президента появилась петиция, требующая призывать в армию женщин.

 

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Теги: права человека, ВСУ, армия, уклонисты, Украина, ООН
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Комментариев (3)
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Шкиряк_и_Зорян    17.09.2019, 15:58
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорян
Вот это поворот! Похоже, что Украину деликатно поворачивают в "позу раком".
Peyot    17.09.2019, 15:57
Оценка:  -1
Peyot
Чего можеттребовать организация в совете безопасности которой страна агрессор имеет право ветировать любые решения??? оон- бесполезный кусок говна содержащийя на всемирные подачки!
Шкиряк_и_Зорян    17.09.2019, 15:59
Оценка:  +1
Шкиряк_и_Зорян
Да!!! Предлагаю начать сбор подписей под петицией о выходе Украины из ООН и ОБСЕ! Всех в "Миротворец"! Нехай познают священный гнев Украины!!!
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