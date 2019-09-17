ООН требует от Украины отказаться от ареста уклонистов от армии

Мониторинговая миссия призвала Украину отказаться также от жестокого обращения в контексте призыва в ВСУ.

Украину призывают отказаться от жестокости в контексте призыва в ВСУ пресс-служба ООН

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Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине призывает Министерство обороны отказаться от произвольного ареста во время призывных кампаний, передают Українськi Новини.

Об этом говорится в докладе о ситуации с правами человека в Украине мониторинговой миссии ООН.

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Кроме того, Минобороны следует принять соответствующие меры для того, чтобы военные комиссариаты прекратили практику жестокого обращения в контексте призыва в ВСУ во время последующих призывных кампаний.

Ранее на сайте президента появилась петиция, требующая призывать в армию женщин.

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