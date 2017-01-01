Журналиста “Схем” Ткача включили включили в Совет по свободе слова без его ведома

Журналист узнал о включении в Совет по свободе слова случайно.

Совет по свободе слова при Офисе президента Украины оказался в центре очередного скандала. Журналист проекта "Схемы" Михаил Ткач заявил, что его включили в состав Совета без его личного участия в подготовительном заседании. Об этом Ткач заявил в Facebook.

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Журналист отметил, что о самом факте своего членства в Совете он узнал постфактум. Михаил не стал скрывать, что его пригласили на подготовительное заседание, но он не смог присутствовать. В доказательство своих слов журналист опубликовал переписку с организаторами.

Ткач заявил, что не верит в эффективность Совета по свободе слова.

После выборов президента полюса информационного пространства поменялись. Опасность осталась, - считает он.

Журналист отметил, что и при прежней, и при нынешней власти он и другие журналисты-расследователи "просто делают свою работу" и "тратят на это свою жизнь".

Я отказываюсь от участия в совете, куда меня избрали без моего ведома. Все идет к тому, что это будет очередная бюрократическая надстройка. Декларация без намерений. То, как этот совет был создан, не дает оснований считать, что от нее будет польза… Хотите о свободе слова? Тогда подумайте, что президент сделал для того, чтобы палачи чувствовали себя в опасности, а журналисты - в безопасности? Совет по свободе слова? - добавил Ткач.

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Напомним, из комитета свободы слова ушли представители партий Порошенко и Тимошенко. Европейская солидарность и Батькивщина инициировали отзыв своих представителей на заседании подготовительной депутатской группы.

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