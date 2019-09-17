Кучма настаивает на выполнении сначала блока безопасности Минска-2

Экс-президент встретился с послом Франции и объяснил первоочередные задачи на Донбассе.

Кучма принял у себя посла Франции в Украине Facebook Дарки Олифер

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Представитель Украины в ТКГ в Минске Леонид Кучма провел встречу с послом Франции в Украине Этьеном де Понсен. Об этом в Facebook пишет спикер экс-президента Дарка Олифер.

Стороны обсудили вопросы имплементации Минских соглашений. "Подробно обсудили повестку дня работы Трехсторонней контактной группы. Ключевыми вопросами завтрашней встречи в Минске будут безопасность и освобождение удерживаемых лиц", - уточнила Олифер.

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Кучма отметил первоочередность выполнения именно блока безопасности - прекращение огня, вывод российских вооруженных формирований, восстановление Украиной контроля за оккупированным участком российско-украинской границы.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия ускорила выдачу своих паспортов жителям Донбасса.

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