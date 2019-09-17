“Ушла тихо и достойно, как и жила”: Турчинов рассказал о горе в своей семье

Умерла мать экс-секретаря СНБО.

В семье Александра Турчинова случилось горе. Скончалась мать экс-секретаря СНБО Валентина Ивановна. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

Турчинов отправил в последний путь свою мать вчера, 16 сентября. Он опубликовал фотографию самого близкого человека и написал, что его мама ушла тихо и достойно, как и жила.

Так же она и пошла на небо, в Царство Света и Любви, где нет боли, страданий, грязи и болезней, где нет немощных и плачущих, - написал он.

Турчинов отметил, что обязан всем, чего достиг, только Всевышнему и своей матери.

Тот, кто принял Иисуса Христа, не боится смерти, потому что Христос победил смерть и даровал нам бессмертие. Бессмертие, радость и Любовь в Его Царстве, где мы будем снова вместе! - добавил он.

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У Турчинова остался отец Валентин Иванович - мастер спорта Советского Союза по волейболу, жена Анна Владимировна - заведующая кафедрой иностранных языков Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова в Киеве, а также сын Кирилл - экс-нацгвардеец.

Пользователи сети пишут слова соболезнования Турчинову и его семье. Многие вспоминают, что покойная Валентина Ивановна была хорошим человеком.

Напомним, Тимошенко не явилась в Раду: в семье политика случилось горе. Коллега Тимошенко сообщил о горе в семье политика.

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