Украинский суд впервые запретил цирку использовать животных в выступлениях

Зоозащитники подали иск против одесского цирка.

Окружной административный суд города запретил использовать животных в одесском цирке. Это первое такое решение в Украине.

Об этом сообщает hromadske.

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Зоозащитники подали иск против одесского цирка после того, как во время внеплановой проверки с экоинспекцией зафиксировали нарушения в содержании диких животных. Иск был призван заморозить хозяйственную деятельность цирка, пока не будут выполнены требования о запрете их использования.

На заседание суда пришли зоозащитники и рабочие цирка, которые считают, что цирк хотят закрыть полностью и боятся за свои рабочие места.

Как сообщалось, 15 сентября в Киеве прошел ежегодный Марш за права животных.

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