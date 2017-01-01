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Украинский суд впервые запретил цирку использовать животных в выступлениях

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Зоозащитники подали иск против одесского цирка.
Сотрудники цирка боятся, что цирк хотят закрыть полностью
Сотрудники цирка боятся, что цирк хотят закрыть полностью
Getty

Окружной административный суд города запретил использовать животных в одесском цирке. Это первое такое решение в Украине.

Об этом сообщает hromadske.

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Зоозащитники подали иск против одесского цирка после того, как во время внеплановой проверки с экоинспекцией зафиксировали нарушения в содержании диких животных. Иск был призван заморозить хозяйственную деятельность цирка, пока не будут выполнены требования о запрете их использования.

На заседание суда пришли зоозащитники и рабочие цирка, которые считают, что цирк хотят закрыть полностью и боятся за свои рабочие места.

Как сообщалось, 15 сентября в Киеве прошел ежегодный Марш за права животных.

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Теги: цирк, суд, Одесса
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