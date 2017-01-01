В ООН надеются на улучшений условий получения пенсий Донбассу

Это могло бы объединить украинцев по разные стороны линии соприкосновения, считают в мониторинговой миссии по правам человека.

В ООН высказались о пенсиях для Донбасса EPA/UPG

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Улучшение условий передвижения и обеспечение выплат пенсий всем, кто имеет на них право, поможет новой украинской власти объединить общество. Об этом заявила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер, передает LIGA.net.

“Мы с оптимизмом услышали, что новое руководство Украины стремиться удовлетворить потребности украинцев и укрепить связи с гражданами, которые живут по ту сторону линии соприкосновения и в Крыму“, - отметила Богнер.

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Она считает, что эти стремления должны воплотиться в конкретные действия. “Мы готовы обеспечить, чтобы это осуществлялось в соответствии с международными стандартами“, - подчеркнула она.



По ее словам, руководство Украины декларирует идеи единства. “Улучшение условий для передвижения и обеспечения выплат пенсий всем, кто имеет на них право, были бы конкретными действиями, которые отображают этот тезис.“, - отметила она.

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“Люди заслуживают справедливости во всех случаях, когда их права были нарушены“, - сказала Богнер.

16 сентября министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что в планах украинской власти отстроить мост в Станице Луганской и пересмотреть сроки, на которые пенсионеры из ОРДЛО могут выехать из оккупированной территории, чтобы получить украинскую пенсию.

Сейчас этот период составляет 60 дней, президент Владимир Зеленский предлагает, чтобы он равнялся году.

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