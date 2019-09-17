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В школах Севастополя разрешили изучать украинский язык

Комментариев: 3
Правда, только на факультативной основе - если родители захотят загрузить ребенка дополнительным предметом.
В школах Севастополя разрешили изучать украинский язык
В школах Севастополя разрешили изучать украинский язык
depositphotos.com

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Оккупационная администрация Севастополя с начала текущего учебного года сделала украинский язык доступным для изучения в школах города. Об этом пишут российские СМИ.

Уроки украинского языка преподаются факультативно “по линии изучения родных языков“. Чтобы школьники начали изучать этот предмет, родители должны подать соответствующую заявку.

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По словам Игоря Белозерова, занимающего пост “директора департамента образования и науки“ в оккупированном Севастополе, сейчас русский язык в качестве родного изучают более 41 тысячи детей, украинский – около 180, столько же крымско-татарский.

При этом крымские правозащитники указывают на удручающую ситуацию с изучением крымскотатарского и украинского языков в школах оккупированного полуострова.

Напомним, в Крыму устроили выставку портретов убитых боевиков “ЛДНР“. Картины, изображающие террористов, вывесили во Дворце культуры рыбаков.

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Теги: Севастополь, Крым, украинский язык, школа
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Комментариев (3)
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nelci    17.09.2019, 17:35
Оценка:  -1
nelci
Странные утверждения никто и никогда там не запрещал изучение не украинского , не татарского языков, но информационную войну еще не отменили....
КульныйПэрэць    17.09.2019, 16:58
Оценка:  -5
КульныйПэрэць
Можно было бы и на платной основе узаконить изучение нашей никому не нужной"мовы".Рулят английский,русский и китайский языки.Всё остальное-вторично,как минимум.Нашу же"мову"не хотят знать даже западленцы-псевдопатриоты.Так как базарят на суржике.Вывод:"мова"-ан ахронизм из кунсткамеры.
WTF2wtf    17.09.2019, 17:09
Оценка:  +4
WTF2wtf
Boxerogos,
ты просто больной нахрен шизоид-украинофоб ...
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