В школах Севастополя разрешили изучать украинский язык

Правда, только на факультативной основе - если родители захотят загрузить ребенка дополнительным предметом.

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Оккупационная администрация Севастополя с начала текущего учебного года сделала украинский язык доступным для изучения в школах города. Об этом пишут российские СМИ.

Уроки украинского языка преподаются факультативно “по линии изучения родных языков“. Чтобы школьники начали изучать этот предмет, родители должны подать соответствующую заявку.

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По словам Игоря Белозерова, занимающего пост “директора департамента образования и науки“ в оккупированном Севастополе, сейчас русский язык в качестве родного изучают более 41 тысячи детей, украинский – около 180, столько же крымско-татарский.

При этом крымские правозащитники указывают на удручающую ситуацию с изучением крымскотатарского и украинского языков в школах оккупированного полуострова.

Напомним, в Крыму устроили выставку портретов убитых боевиков “ЛДНР“. Картины, изображающие террористов, вывесили во Дворце культуры рыбаков.

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