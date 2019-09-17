Дело Порошенко и Тигипко: Суд арестовал недвижимость "Кузни на Рыбальском"
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Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество и корпоративные права завода Кузня на Рыбальском, который ранее принадлежал экс-президенту Петру Порошенку и его соратнику Игорю Кононенко. Об этом сообщил РБК-Украина со ссылкой на информацию ГБР.
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“Друзья, позитивные новости. Печерский суд наложил арест на все недвижимое имущество и корпоративные права одного из главных активов Порошенко - завода Кузня на Рыбальском“, - написал он.
Арест активов произошел в рамках начатого по заявлению Портнова уголовного производства о легализации и отмывании преступных доходов и неуплате налогов. Главными фигурантами дела являются Порошенко и Тигипко, отметил юрист.
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По официальным данным, Порошенко действительно является свидетелем по делу купли-продажи завода Кузня на Рыбальском. Прошлой осенью завод за $300 млн купил Виктор Пинчук.
На прошлой неделе по делу Кузни на Рыбальском ГБР обыскало Международный инвестиционный банк, принадлежащий Порошенко.
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завязывай с психотропами, шизоид упоротый из раши.
Тебе сходу только нахyй!
покупал завод у Пороха Тигипко, а купил в итоге Пинчук? ... или афторы Бихмира их тупо путают???
Алле, Бихмир, из раши тупняков дешевых накидываете?