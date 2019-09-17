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Дело Порошенко и Тигипко: Суд арестовал недвижимость "Кузни на Рыбальском"

Комментариев: 10
Все недвижимое имущество завода арестовано, владельцем завода сейчас является Виктор Пинчук.
Бывший завод Порошенко арестовали
Бывший завод Порошенко арестовали
Facebook Петра Порошенко

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Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество и корпоративные права завода Кузня на Рыбальском, который ранее принадлежал экс-президенту Петру Порошенку и его соратнику Игорю Кононенко. Об этом  сообщил РБК-Украина со ссылкой на информацию ГБР.

Такое решение принято в рамках дела о возможном отмывании средств и уклонении от уплаты налогов. Также об аресте недвижимости завода сообщил экс-замглавы АП Виктора Януковича Андрей Портнов.

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“Друзья, позитивные новости. Печерский суд наложил арест на все недвижимое имущество и корпоративные права одного из главных активов Порошенко - завода Кузня на Рыбальском“, - написал он.

Арест активов произошел в рамках начатого по заявлению Портнова уголовного производства о легализации и отмывании преступных доходов и неуплате налогов. Главными фигурантами дела являются Порошенко и Тигипко, отметил юрист.

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По официальным данным, Порошенко действительно является свидетелем по делу купли-продажи завода Кузня на Рыбальском. Прошлой осенью завод за $300 млн купил Виктор Пинчук.

На прошлой неделе по делу Кузни на Рыбальском ГБР обыскало Международный инвестиционный банк, принадлежащий Порошенко.

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Теги: суд, завод, арест, Порошенко, ГБР, Кузня на Рыбальском, Пинчук, Тигипко
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Комментариев (10)
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WTF2wtf    17.09.2019, 18:29
Оценка:  +5
WTF2wtf
Boxerogos (КульныйПэрэць),
завязывай с психотропами, шизоид упоротый из раши.

Тебе сходу только нахyй!
КульныйПэрэць    17.09.2019, 18:33
Оценка:  -8
КульныйПэрэць
Дырявый пинч-флудераст многоликий,твой флуд и твоя паранойя не помогут тебе исцелиться от шизофрении и врождённого слабоумия.Это я тебе как твой лечащий доктор говорю.Лучше признавайся,пациент,сколько Путин тебе платит за твой антиукраинский толстый троллинг на данном ресурсе?
krolikoff_net    17.09.2019, 18:46
Оценка:  +4
krolikoff_net
КульныйПэрэць - вам по голове сегодня никто не бил ? Вы сегодня какой то жуткий бред несете .
КульныйПэрэць    17.09.2019, 18:52
Оценка:  -6
КульныйПэрэць
Старушка Виолетта,а кем тебе приходится мой многоликий пациент WTF2wtf?И можно ли будет его лично подлечить,выйдя на него через тебя,при случае?
КульныйПэрэць    17.09.2019, 18:25
Оценка:  -8
КульныйПэрэць
Только когда найдут неживого Порошенко с предсмертной запиской:"Вибачте,мені соромно так далі жити",только тогда можно надеяться на что-то хорошее.А пока этот упырь живой,ничего хорошего не будет.
WTF2wtf    17.09.2019, 18:23
Оценка:  +3
WTF2wtf
Надеюсь завод хоть продолжит работу или фсе теперь?
krolikoff_net    17.09.2019, 18:47
Оценка:  -2
krolikoff_net
Из кремля Зеле сказали - никаких больше катеров. Зеля выполняет приказы кремля на отлично.
WTF2wtf    17.09.2019, 18:22
Оценка:  +6
WTF2wtf
Нихрена не понял ... это Бихмир как обычно тупит и лепит что попало, или там уже и Пинчук при делах???
покупал завод у Пороха Тигипко, а купил в итоге Пинчук? ... или афторы Бихмира их тупо путают???
WTF2wtf    17.09.2019, 18:58
Оценка:  +1
WTF2wtf
Пинчук в суд не подаст на этот тупой шараж-монтаж Курченковский?
Алле, Бихмир, из раши тупняков дешевых накидываете?
krolikoff_net    17.09.2019, 18:06
Оценка:  -2
krolikoff_net
Президент Украины Портнов продолжает полицейский беспредел, пока ЗЕ-лохи прыгают по фонтанчикам.
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