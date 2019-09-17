Украинскую землю запретят продавать россиянам
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Резиденты России не смогут покупать землю в Украине после отмены моратория на ее продажу.
Об этом со ссылкой на “Украинские новости“ сообщает 112.ua.
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Замминистра экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий рассказал, что покупать землю в Украине смогут только граждане Украины и компании-резиденты Украины.
“Однозначно предохранительные нормы должны быть в отношении страны-агрессора. И если тем или иным образом земля появится в собственности россиян (например, через наследство) – то она может быть конфискована в пользу государства“, - сказал Высоцкий.
Как собщалось 8 сентября, в Кабмине есть 35 сценариев введения рынка земли.
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быдлоскакун ольгинский?
нахyй пшел,
шизоид-украинофоб из раши