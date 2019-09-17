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Украинскую землю запретят продавать россиянам

Комментариев: 6
После отмены моратория предохранительные нормы обещают ввести в отношении страны-агрессора.
Правительство планирует открыть рынок земли
Правительство планирует открыть рынок земли
kp.ua

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Резиденты России не смогут покупать землю в Украине после отмены моратория на ее продажу.

Об этом со ссылкой на “Украинские новости“ сообщает 112.ua.

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Замминистра экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий рассказал, что покупать землю в Украине смогут только граждане Украины и компании-резиденты Украины.

“Однозначно предохранительные нормы должны быть в отношении страны-агрессора. И если тем или иным образом земля появится в собственности россиян (например, через наследство) – то она может быть конфискована в пользу государства“, - сказал Высоцкий.

Как собщалось 8 сентября, в Кабмине есть 35 сценариев введения рынка земли.

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Теги: земля, мораторий, Россия
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Комментариев (6)
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УПеРХ    17.09.2019, 17:29
Оценка:  0
УПеРХ
Нужно менять конституцию и УКУ (ст.161), иначе за такие идеи от 2 до 5 можно схлопотать.
VSHIVANKA    17.09.2019, 17:11
Оценка:  -2
VSHIVANKA
ЗАЧЕМ ПОКУПАТЬ ТО , ЧТО И ТАК ТЕБЕ ПРИНАДЛЕЖИТ ?!
ТО ЖЕ САМОЕ ВАМ СКАЖУТ ПОЛЯКИ , РУМЫНЫ И ВЕНГРЫ......)))
WTF2wtf    17.09.2019, 17:13
Оценка:  0
WTF2wtf
А юбку снимать будешь,
быдлоскакун ольгинский?
КульныйПэрэць    17.09.2019, 17:04
Оценка:  -3
КульныйПэрэць
А третьи лица на что?А подставные фирмы?А фирмы-однодневки?А фантомы,гхосты и т.п.?Не смешите мир,клоуны!!!Кому надо,те и купят!!!
WTF2wtf    17.09.2019, 17:10
Оценка:  +1
WTF2wtf
Boxeorogos-Антибес-КульныйПэрэц ь,
нахyй пшел,
шизоид-украинофоб из раши
WTF2wtf    17.09.2019, 17:18
Оценка:  +1
WTF2wtf
"И если тем или иным образом земля появится в собственности россиян (например, через наследство) – то она может быть конфискована в пользу государства"
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