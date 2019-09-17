Мендель рассказала об угрозах и нелепых претензиях от хейтеров

Пресс-секретаря президента упрекают в том, что она пишет в Twitter на английском.

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Пресс-секретарь президента Юлия Мендель призналась, что ей угрожали в соцсетях. Об этом она рассказала в интервью изданию "Йод".

Отвечая на вопрос, много ли хейтеров пишет ей в социальных сетях, Мендель отметила: “Да. Это те, кого мы называем ботами. Вот сегодня получила смску, что со мной что-то там сделают. Пишут иногда неприятные вещи, угрожают, в комментариях много хейтерского отношения".

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Пресс-секретарь подчеркнула, что ее очень просто судить, ведь ее имя стало публичным. "Люди лайкают, люди заходят, люди читают. Это прессинг не только для меня, а для многих людей, которые работают в Офисе президента. Это нормально, это политика", - считает Мендель.

Она также назвала Twitter "агрессивной социальной сетью". "Там есть категория людей, которая относится к определенной политической партии. Комментарии очень странные", - говорит пресс-секретарь президента.

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"Почему-то они идут вразрез не только с моим отношением к миру, моей философией или позицией, но и со здравым смыслом. Чаще всего меня упрекают, что я пишу на английском в Twitter. Хотя эти самые твиты дублируются на украинском", - отмечает Мендель.

"Но люди этого не видят и к тому же решили, что пресс-секретарь президента страны, которая стремится вступить в ЕС, не может публиковать информацию на одном из самых распространенных языков мира", - посетовала она.

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