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Под Львовом активисты заблокировали поезд с российским углем

Комментариев: 5
Продолжается это уже полторы недели. Активисты требуют объяснений: каким образом уголь из РФ оказалась на западной Украине.
Российские вагоны с углем на Львовщине
Российские вагоны с углем на Львовщине
Укринформ

На Львовщине в городе Сосновка продолжается блокирование вагонов с российским углем. Об этом Укринформу рассказал депутат областного совета от шахтерского Червонограда Игорь Грабинский.

Активисты, большинство из которых участники АТО-ООС, устроили круглосуточное дежурство возле путей, не позволяя отправить вагоны на обогатительную фабрику.

Ветераны АТО-ООС и общественные активисты организовали круглосуточное дежурство возле вагонов с российским углем на железнодорожной станции Селец-Завоне в г.Сосновка. Участники акции препятствуют отправке российского угля на обогатительную фабрику, - отметил Грабинский.

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По его словам, вагоны с российским углем, который закупила у РФ частная фирма, зафиксированы по всей Украине, недавно активисты отсняли соответствующий видеоролик в Хмельницком.

Грабинский выступил инициатором обращения к президенту Украины, председателю Верховной Рады, Кабмину, СБУ, Генеральному прокурору, министрам энергетики и защиты окружающей среды о запрете торговли российским углем. Это обращение принял на недавней сессии Львовский областной совет.

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В обращении отмечается, что 1 сентября на железнодорожную станцию Селец-Завоне в Сосновке прибыло 49 вагонов с углем. Абсолютно все они имеют российскую аббревиатуру и прописаны в Московской области. Это известие возмутило местное население, общественные организации, ветеранов боевых действий на востоке Украины.

По состоянию на 10 сентября на железнодорожную станцию прибыло всего 113 вагонов из РФ. С каждым днем дело приобретает все большую огласку, растет и напряжение среди населения. Требование активистов - невозможность пребывания на территории Украины вагонов с российским углем и принятие на законодательном уровне решения о запрете торговли им.

Как отметил Грабинский, реакции Киева на обращение Львовского облсовета пока нет. Однако на его рассмотрение отводится 30 дней.

Напомним, Кабмин оценил убытки от последнего эмбарго России. Запреты и ограничения распространяются на 5,3% экспорта товаров из Украины в Россию, согласно постановлению РФ. В прошлом году экспорт этих товаров в РФ составил $193,3 млн.

 

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Теги: Россия, Львовская область, Поезд, вагоны, активисты, уголь, российский уголь
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Комментариев (5)
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Сеемма    17.09.2019, 18:47
Оценка:  +2
Сеемма
Ни одного троля. Неужели тоже там?
Pivkov3    17.09.2019, 18:31
Оценка:  +3
Pivkov3
Всё правильно делают, настоящие свидомые рогули должны топить исключительно кизяками!
КульныйПэрэць    17.09.2019, 18:21
Оценка:  +2
КульныйПэрэць
Правильное решение,пацаны!Раз уж мёрзнуть то сразу всем стадом!Молодцы!Поработали на рейтинги Киселёва и Соловьёва,теперь айда ближайшему отделению Сбербанка России за гонораром!)))))
iseamaster    17.09.2019, 18:09
Оценка:  +5
iseamaster
Скоро зима. Как эта майдавонь собирается обогреваться?
tinkerrr    17.09.2019, 18:09
Оценка:  +4
tinkerrr
Неужели так много контуженных у участников АТО-ООС?
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