Продолжается это уже полторы недели. Активисты требуют объяснений: каким образом уголь из РФ оказалась на западной Украине.

На Львовщине в городе Сосновка продолжается блокирование вагонов с российским углем. Об этом Укринформу рассказал депутат областного совета от шахтерского Червонограда Игорь Грабинский.

Активисты, большинство из которых участники АТО-ООС, устроили круглосуточное дежурство возле путей, не позволяя отправить вагоны на обогатительную фабрику.

Ветераны АТО-ООС и общественные активисты организовали круглосуточное дежурство возле вагонов с российским углем на железнодорожной станции Селец-Завоне в г.Сосновка. Участники акции препятствуют отправке российского угля на обогатительную фабрику, - отметил Грабинский.

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По его словам, вагоны с российским углем, который закупила у РФ частная фирма, зафиксированы по всей Украине, недавно активисты отсняли соответствующий видеоролик в Хмельницком.

Грабинский выступил инициатором обращения к президенту Украины, председателю Верховной Рады, Кабмину, СБУ, Генеральному прокурору, министрам энергетики и защиты окружающей среды о запрете торговли российским углем. Это обращение принял на недавней сессии Львовский областной совет.

Cмотрите фотогалерею: Под Львовом активисты заблокировали поезд с российским углем

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В обращении отмечается, что 1 сентября на железнодорожную станцию Селец-Завоне в Сосновке прибыло 49 вагонов с углем. Абсолютно все они имеют российскую аббревиатуру и прописаны в Московской области. Это известие возмутило местное население, общественные организации, ветеранов боевых действий на востоке Украины.

По состоянию на 10 сентября на железнодорожную станцию прибыло всего 113 вагонов из РФ. С каждым днем дело приобретает все большую огласку, растет и напряжение среди населения. Требование активистов - невозможность пребывания на территории Украины вагонов с российским углем и принятие на законодательном уровне решения о запрете торговли им.

Как отметил Грабинский, реакции Киева на обращение Львовского облсовета пока нет. Однако на его рассмотрение отводится 30 дней.

Напомним, Кабмин оценил убытки от последнего эмбарго России. Запреты и ограничения распространяются на 5,3% экспорта товаров из Украины в Россию, согласно постановлению РФ. В прошлом году экспорт этих товаров в РФ составил $193,3 млн.

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