"Они были в шоке. Мы пели гимн в автозаке": Моряки на встрече с Зеленским
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Украинские моряки, захваченные в Керченском проливе в ноябре прошлого года, своим поведением удивили работников следственных органов России. Об этом после возвращения в Украину они рассказали президенту Владимиру Зеленскому во время встречи в парке Мариинского дворца.
Они были от нас в шоке в следственном управлении. Они говорят “У нас все плачут, а вы – смеетесь. Пожалуйста, не так громко (смейтесь – ред.), а то генералы нас не поймут“, - рассказал командир моряков Денис Гриценко.
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Также ребята похвастались президенту, что во время поездок в автозаках они пели украинский гимн, чем также немало смущали своих тюремщиков.
Выдержка из встречи президента Зеленского с освобожденными моряками:
Напомним, в Офисе президента рассказали, что квартиры для освобожденных моряков уже куплены. Все ребята получили жилье в одном доме.
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И если б их не освободили, они все равно бы совершили побег.
Жду минусов и говна от раша ботов.