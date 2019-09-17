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"Они были в шоке. Мы пели гимн в автозаке": Моряки на встрече с Зеленским

Комментариев: 4
Освобожденные моряки рассказали президенту, как им удавалось "троллить" своих тюремщиков.
Моряки рассказали Зеленскому, как троллили своих тюремщиков
Моряки рассказали Зеленскому, как троллили своих тюремщиков
Кадр из видео

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Украинские моряки, захваченные в Керченском проливе в ноябре прошлого года, своим поведением удивили работников следственных органов России. Об этом после возвращения в Украину они рассказали президенту Владимиру Зеленскому во время встречи в парке Мариинского дворца.

Они были от нас в шоке в следственном управлении. Они говорят “У нас все плачут, а вы – смеетесь. Пожалуйста, не так громко (смейтесь – ред.), а то генералы нас не поймут“, - рассказал командир моряков Денис Гриценко.

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Также ребята похвастались президенту, что во время поездок в автозаках они пели украинский гимн, чем также немало смущали своих тюремщиков.

Выдержка из встречи президента Зеленского с освобожденными моряками:

Напомним, в Офисе президента рассказали, что квартиры для освобожденных моряков уже куплены. Все ребята получили жилье в одном доме.

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Теги: моряки, Зеленский
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Комментариев (4)
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Юдзиро2019    17.09.2019, 18:38
Оценка:  0
Юдзиро2019
Вот и сказки пошли, пройдет еще неделя и они будут рассказывать, как делали подкоп из следственного изолятора.
И если б их не освободили, они все равно бы совершили побег.
Григорич    17.09.2019, 18:33
Оценка:  -1
Григорич
ну а шо героям Украины еще делать ?? сдаться в плен и петь гимн...вот и герой )))
Адекваты    17.09.2019, 18:09
Оценка:  -2
Адекваты
Позволяли))Демократия.
Lyonya-Space    17.09.2019, 17:58
Оценка:  -3
Lyonya-Space
Красавы!
Жду минусов и говна от раша ботов.
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