Рассталась с любимым ради Зеленского: Мендель сделала откровенное заявление

Пресс-секретарь президента поделилась личным.

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что всегда ставила карьеру выше личных отношений, поэтому перед работой в Офисе президента рассталась со своим любимым человеком. Об этом Мендель рассказала в интервью изданию ЙОД.

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Мендель отметила, что между карьерой и отношениями выбирает первое. Ей важно делать что-то для людей.

Я всегда ставила социальный аспект выше себя, для меня важно делать что-то для других. И это основной стимул в карьере. У меня никогда не было работы в корпоративном бизнесе. Когда была во Всемирном банке, то это была работа над реформами. В международной журналистике мне было важно поставить Украину в глобальный контекст. А сейчас - это непосредственно государственное строительство, - отметила Мендель.

По словам спикера Зеленского, порой партнеру очень непросто принять то, что для нее главное - это работа. Плюс к этому еще и ненормированный рабочий график.

Бывает надо написать текст в два часа ночи, в выходной могут вызвать на работу или бывает и выходных нет, - добавила она.

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Поэтому отношения Юлии Мендель с ее любимым человеком, с которым она встречалась год, не прошли эти испытания. Ради работы в Офисе президента Мендель порвала свои личные отношения.

Мне нравится эта работа: я вижу, что у меня есть энергия ее выполнять и мне нравится работа с информацией. Я понимаю, что все-таки информация может нести в себе много того, что изменяет общество и меняет подход к президентству, меняет имидж президента, мой и Офиса в целом, - добавила Мендель.

Напомним, Мендель рассказала об угрозах и нелепых претензиях от хейтеров. Пресс-секретаря президента упрекают в том, что она пишет в Twitter на английском.

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