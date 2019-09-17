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В Кировоградской области изнасиловали 75-летнюю женщину - СМИ

Комментариев: 1
Неизвестный мужчина постучал в дверь дома своей жертвы. Когда она открыла, напал на нее и изнасиловал.
Мужчина изнасиловал 75-летнюю жительницу Кировоградской области
Мужчина изнасиловал 75-летнюю жительницу Кировоградской области
пресс-служба Нацполиции

Неизвестный изнасиловал 75-летнюю жительницу Александрии, Кировоградская область. Эту информацию подтвердили в пресс-служба ГУ НП области, передает УНН.

"Мы подтверждаем этот факт. Обстоятельства устанавливают", - добавили в полиции.

Как стало известно СМИ, из собственных источников, мужчина постучал в дверь дома своей жертвы.

Когда она открыла, напал на нее и изнасиловал. Информации об ограблении потерпевшей пока нет.

Напомним, что ранее в Харьковской области отчим изнасиловал 13-летнюю девочку.

Также сообщалось, что пьяный мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку.

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Теги: изнасилование, изнасилования, Кировоградская область, старушка
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Pivkov3    17.09.2019, 18:58
Оценка:  0
Pivkov3
совсем АТОшники распоясались
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