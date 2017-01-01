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Аваков призвал церкви не звать третьих лиц для решения конфликтов

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Глава МВД заверил, что не будет оказывать преференций ни одной религиозной организации.
Аваков призвал церкви не звать третьих лиц для решения конфликтов
© mvs.gov.ua
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  • Аваков призвал церкви при конфликтах звать только полицию
  • Министр объяснил о проблемах из-за привлечения посторонних лиц
  • Министр заверил, что все религиозные организации для него равны
  • Аваков обещал защищать все конфессии
Аваков призвал церкви не звать третьих лиц для решения конфликтов
Аваков призвал церкви при конфликтах звать только полицию
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Глава МВД Арсен Аваков признал религиозные организации не использовать третьих лиц при решении конфликтов. Его цитирует пресс-служба МВД.

“Моя позиция: у МВД нет никаких привилегий для какой-либо церкви или религиозной организации. Это министерство будет обеспечивать права каждого“, - сказал он.

“Знаю, что некоторые церковные общины привлекают для защиты или противостояние определенные группы. У меня большая просьба - не делайте этого, это приводит к определенным осложнениям“, - призвал он.

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“Если у вас есть подозрения, вы от чего-то хотите защититься, у вас есть МВД. И для нас не имеет значения, это конфессия, или какая это церковь, вы должны дать нам сигнал. Нам надо действовать в рамках существующего закона“, - отметил Аваков.

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Во время встречи Арсен Аваков обсудил с Всеукраинским Советом Церквей вопрос расширения капелланской деятельности.

Также стороны обсудили и совместный проект создания лагерей для реабилитации наркозависимых.

Ранее Арсен Аваков сменил заместителей главы Нацполиции.

 

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Теги: Аваков, церкви, религия, МВД, конфликты
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