Аваков призвал церкви не звать третьих лиц для решения конфликтов

Глава МВД заверил, что не будет оказывать преференций ни одной религиозной организации.

Читай также: С днем рождения, Суркис”: на празднике заметили Авакова, Луценко, Гройсмана и Баканова з дорогими подарками

Глава МВД Арсен Аваков признал религиозные организации не использовать третьих лиц при решении конфликтов. Его цитирует пресс-служба МВД.

“Моя позиция: у МВД нет никаких привилегий для какой-либо церкви или религиозной организации. Это министерство будет обеспечивать права каждого“, - сказал он.

“Знаю, что некоторые церковные общины привлекают для защиты или противостояние определенные группы. У меня большая просьба - не делайте этого, это приводит к определенным осложнениям“, - призвал он.

Читай также: “Заявление на столе”: Аваков прокомментировал слухи об отставке

“Если у вас есть подозрения, вы от чего-то хотите защититься, у вас есть МВД. И для нас не имеет значения, это конфессия, или какая это церковь, вы должны дать нам сигнал. Нам надо действовать в рамках существующего закона“, - отметил Аваков.

Читай также: “Аваков сам звонит, у Коломойского нет моего номера“: ТОП-цитаты из интервью с Рябошапкой

Во время встречи Арсен Аваков обсудил с Всеукраинским Советом Церквей вопрос расширения капелланской деятельности.

Также стороны обсудили и совместный проект создания лагерей для реабилитации наркозависимых.

Ранее Арсен Аваков сменил заместителей главы Нацполиции.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.