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Поджог дома Гонтаревой: видео последствий

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В результате пожара внешние стены и крыша здания были серьезно повреждены пламенем, а внутри дом выгорел практически дотла.

От дома экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой после ночного пожара остались лишь голые стены. Соответствующее видео опубликовала Радио Свобода.

Как видно на видео, во время пожара выстояли лишь стены и частично крыша.

Ранее в сети появились фотографии последствий пожара в доме экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, который произошел в ночь на вторник, 17 сентября.

Сама Гонтарева комментируя пожар назвала "чушью" предположение, что она сама организовала поджог дома и автомобиля своей невестки, чтобы получить политическое убежище в Британии.

Баканов займется поджогом дома Гонтаревой

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Теги: видео, дом, пожар, поджог, Гонтарева
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Источник: korrespondent.net

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