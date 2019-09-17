За 5 лет Украина должна увеличить военный экспорт в 5 раз - Абромавичус

Основными рынками сбыта для украинского оружия должны стать Азия, Африка и Южная Америка.

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Экспорт вооружения и военной техники в ближайшие годы необходимо увеличить в пять раз - до 2 млрд. долларов в год. Об этом заявил гендиректор ГК “Укроборонпром“ Айварас Абромавичус, пишет официальный портал концерна.

По мнению главы оборонного концерна, наибольшие перспективы в плане военного экспорта Украина имеет на рынках Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки:

В целом у нас очень достойная продукция. Но наш экспорт вооружений все же находится на достаточно низком уровне - это примерно $400 млн. Наша цель к 2025 году увеличить украинский экспорт вооружений до $2 млрд, - заявил глава “Укроборонпрома“.

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При этом основным конкурентом на Ближнем Востоке и в странах Юго-Восточной Азии для украинской оборонки является Россия. Например, в Индии 60% военного импорта приходится на российское оружие. Также Абромавичюс считает перспективными рынки Африки и Латинской Америки, что подтверждается недавней договоренностью о поставке Ан-178 в Перу:

У нас есть качественные спецэкспортеры со знаниями местных традиций, местных языков, с тесными связями. Будем использовать их наработки, - рассказал гендиректор “Укроборонпрома“.

Напомним, Абромавичус заявил, что “Укроборонпром“ нужно превратить в холдинговую компанию. Также важно избавить концерн от непрофильных активов.

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