Завтра Порошенко опять вызывают на допрос в ГБР

О чем будут спрашивать - неизвестно, но точно не о захваченных моряках.

Порошенко снова вызывают на допрос в ГБР president.gov.ua

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Государственное бюро расследований (ГБР) ждет пятого Президента Украины, народного депутата от фракции “Европейская солидарность“ Петра Порошенко на допрос в среду, 18 сентября. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря ГБР Анжелику Иванову.

Завтра Порошенко вызывают на допрос. Мне кажется, там два производства, - сказала Иванова.

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При этом она не уточнила, по какому вопросу будут допрашивать экс-президента. Однако отметила, что это точно не будет касаться дела о захвате украинских моряков в плен во время прохода через Керченский пролив в ноябре 2018 года.

Напомним, Петр Порошенко уже был допрошен следователями ГБР в пятницу, 13 сентября. Тогда ему пришлось отвечать на вопросы по национализации ПриватБанка и по захвату россиянами украинских моряков в Керченском проливе.

Напомним, сегодня суд арестовал недвижимость завода “Кузня на Рыбальском“. Ранее предприятие принадлежало Петру Порошенко.

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