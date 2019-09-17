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Завтра Порошенко опять вызывают на допрос в ГБР

Комментариев: 3
О чем будут спрашивать - неизвестно, но точно не о захваченных моряках.
Порошенко снова вызывают на допрос в ГБР
Порошенко снова вызывают на допрос в ГБР
president.gov.ua

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Государственное бюро расследований (ГБР) ждет пятого Президента Украины, народного депутата от фракции “Европейская солидарность“ Петра Порошенко на допрос в среду, 18 сентября. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря ГБР Анжелику Иванову.

Завтра Порошенко вызывают на допрос. Мне кажется, там два производства, - сказала Иванова.

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При этом она не уточнила, по какому вопросу будут допрашивать экс-президента. Однако отметила, что это точно не будет касаться дела о захвате украинских моряков в плен во время прохода через Керченский пролив в ноябре 2018 года.

Напомним, Петр Порошенко уже был допрошен следователями ГБР в пятницу, 13 сентября. Тогда ему пришлось отвечать на вопросы по национализации ПриватБанка и по захвату россиянами украинских моряков в Керченском проливе.

Напомним, сегодня суд арестовал недвижимость завода “Кузня на Рыбальском“. Ранее предприятие принадлежало Петру Порошенко.

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Теги: Порошенко, допрос, ГБР
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Комментариев (3)
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ЗаУкраину    17.09.2019, 19:59
Оценка:  +4
ЗаУкраину
Это форменное издевательство!Сколько можно его вызывать, приглашать, уговаривать?Хряк давно должен сидеть в смердящей клетке, и дознаватель через решетку, особо не напрягаясь, тыкая его раскаленной кочергой куда попало, допрашивать.
Андрей    17.09.2019, 19:54
Оценка:  -5
Андрей
Петр Алексеевич знатно кацапов отымел! До сих пор кацапские сфинктеры дергаются при его упоминании!
ФайныйДрузяка    17.09.2019, 19:44
Оценка:  +4
ФайныйДрузяка
Имейте совесть!Свинорылому Петрушке уже ходить сложно.Вышлите за ним катафалк.Пусть привыкает лежать.
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