Прокуратура расследует сообщения о пытках в полиции Ужгорода

Прокуроры открыли дело из-за сообщений в СМИ о пытках двух жителей Ужгорода в горотделе милиции.

Прокуратура Закарпатской области открыла уголовное производство по сообщению о пытках правоохранителями Ужгородского горотдела полиции двух жителей Ужгорода, сообщает пресс-служба ведомства во вторник, 17 сентября.

"Прокуратурой Закарпатской области зарегистрировано уголовное производство по сообщению местных интернет - изданий о пытках правоохранителями двух жителей Ужгорода в горотделе милиции", - говорится в сообщении.

На данный момент, в рамках указанного производства проверяется обнародована информация. По результатам предварительного расследования ей будет предоставлена соответствующая правовая оценка.

Досудебное расследование поручено осуществлять управлению ГБР расположенном во Львове (юрисдикция которого распространяется на территорию Закарпатской области). Предварительная правовая квалификация по ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа).

Отметим, что ранее информацию о пытках в горотделе полиции накануне обнародовал в Facebook активист Александр Пересоляк.

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