Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Аваков разъяснил позицию по легализации марихуаны

Комментариев: 2
Вопрос легализации марихуаны должен обсуждаться с участием медиков, МВД и религиозных организаций, считает Аваков.
Арсен Аваков заявил, что для легализации марихуаны нет законодательного процесса
Арсен Аваков заявил, что для легализации марихуаны нет законодательного процесса
mvs.gov.ua

Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков заявил, что для легализации марихуаны нет законодательного процесса, ни процедуры. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По его словам, этот вопрос будет поднят Министерством здравоохранения.

"По вопросу медицинского использования марихуаны. У нас на эту тему нет ни законодательного обеспечения, ни процедуры, ни философии. Прошлое правительство обсуждало его "с голоса", без единого документа. Я проголосовал против, так как не понятно что предлагается. Если этот вопрос вновь будет поднят Министерством здравоохранения, я отговаривать мотивировано до тех пор, пока мы не выработаем единый конструктивный подход", - заявил министр.

Также он отметил, что данный вопрос должен обсуждаться с участием медиков, Министерства внутренних дел и религиозных организаций.

"Этот вопрос должен обсуждаться профессионально, с участием медиков, МВД, религиозных организаций. Для того, чтобы разобраться, где есть и красная линия, за которую мы не можем зайти, в том числе с учетом взятых на себя Украиной обязательств в рамках соответствующих международных договоров. И если мы в правительстве придем к этому вопросу, должен обсуждаться именно общее видение", - добавил Аваков.

Ранее соцопрос показал, что легализацию медицинской марихуаны поддерживает больше 50% украинцев.

Также сообщалось, что в июне возле здания Верховной Рады состоялся митинг с требованием легализации марихуаны.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: МВД, марихуана, МВД Украины, Аваков, Арсен Аваков, канабис
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Alcoolique    17.09.2019, 20:33
Оценка:  0
Alcoolique
религиозных организаций...он серьезно???
совсем е-анулся...
Serg2176    17.09.2019, 20:22
Оценка:  0
Serg2176
плебсу не положено
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь