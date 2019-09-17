МИД Украины назвал приоритеты на сессии Генассамблеи ООН

Украина в рамках новой сессии Генассамблеи ООН продолжит работать над восстановлением суверенитета.

Завершение вооруженной агрессии против Украины и деоккупация Крыма и отдельных регионов Донбасса - среди приоритетов украинской повестки дня на 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая начинается в Нью-Йорке во вторник. Об этом говорится в заявлении МИД.

Украина также поддерживает усилия генерального секретаря ООН и видение нового президента Генассамблеи Тиджани Мухаммад-Банде.

"В рамках работы новой сессии Генеральной ассамблеи ООН мы будем в дальнейшем работать над внедрением национальных приоритетов: прежде всего, восстановление суверенитета и территориальной целостности нашего государства", - сказано в заявлении.

Дипломаты отметили, что Украина, как одна из стран-основательниц ООН выступает за усиление роли механизмов многостороннего решения международных проблем, и считает ООН "критически важной" во время последовательных попыток разрушить международное право и принципы Устава ООН.

"Мы рассчитываем на поддержку международных партнеров в вопросах завершения вооруженной агрессии против Украины и мирного урегулирования и деоккупации крымского полуострова и отдельных районов Донбасса", - отметили в МИД.

Дипломаты приветствовали включение в понедельник, 16 сентября, в повестку дня 74-й сессии ГА ООН отдельного пункта "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины".

"Мы выражаем поддержку приоритетов, определенных президентом 74-й сессии ГА ООН послом Тиджани Мухаммад-Банде, относительно продвижения мира и безопасности, борьбы с бедностью, повышения качества образования и развития инклюзии", - заявили дипломаты.

В украинском внешнеполитическом ведомстве добавили, что ждут начала дебатов в рамках Генассамблеи ООН на следующей неделе для "продуктивных переговоров".

В МИД также отмечают, что Украина готова принимать активное участие в достижении успеха "пяти саммитов людей планеты", которые инициировал генсек ООН и государства-члены организации. Речь идет о первом саммите относительно Целей устойчивого развития и Климатический саммит ООН, которые состоятся в Нью-Йорке уже в сентябре, а также встречи на высшем уровне относительно охраны здоровья, финансирования развития и вызовов, стоящих перед малыми островными государствами.

Ранее СМИ сообщали, что Зеленский выступит на Генассамблее ООН. Украинский президент во время Генассамблеи встретится с Трампом - дата встречи пока согласовывается.

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