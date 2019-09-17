На Черниговщине показали самолеты для МВД, сделанные в Украине

В Нежине представили самолеты, сделанные в Украине. Новую технику передадут нацгвардейцам, пограничникам и спасателям.

В городе Нежин Черниговской области продемонстрировали спасательные, патрульные и разведывательные самолеты. Все они – украинского производства. Они могут пополнить авиапарк подразделений МВД, сообщает Сегодня.

На площадке – пять маленьких самолетиков, все они сделаны в Украине, и каждый имеет особенности.

"Мониторинг границы может быть до 500 км, туда и обратно – это 1000 км. Конструкция позволяет подвесить различное оборудование", – рассказывают специалисты об одном из летательных аппаратов.

Одни машины – совершенно новые, другие – выпускают серийно. Некоторая техника успешно продается в Европе и США.

"Самолет очень надежный, ресурсный. В Грузии в летной школе они уже подходят к семи тысячам летных часов", – рассказали "Сегодня" об одном из самолетов.

Спасательные, патрульные, разведывательные - каждый из этих самолетов может стать на вооружение пограничников или ГСЧС, если цена устроит заказчиков.

"Мне нравится любая эта техника. Посмотрим, сколько она стоит и какое на нее можно поставить мониторинговое оборудование. И тогда определимся", – заявил начальник авиации пограничной службы Николай Тепан.

Пока авиаторы внимательно следят за выступлениями малой авиации, свои возможности демонстрирует вертолет H225 Super Puma. Это тяжелая машина с разными возможностями – она и боевая, и спасательная.

Из 55 машин Airbus, которые поступят в Украину, почти половину составят вот такие – Super Puma. В целом же после завершения этого контракта отечественный парк вертолетов будет одним из крупнейших в Европе.

По словам спасателей, эти машины – значительно надежнее, чем старые советские МИ-8. МВД получило уже четыре такие. Одну передало нацгвардейцам, остальные – подразделениям ГСЧС.

"В этом году ожидается прибытие еще от 2-3 единиц техники. Это плавающая величина, поскольку прибытие ожидается на конец года и многое будет зависеть от погоды. Поскольку перелет будет осуществляться "вери флай", – заявил заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Гончаров.

Новые вертолеты поделят между нацгвардейцами, пограничниками и спасателями. Фактически эти машины станут главным элементом единой системы авиационной безопасности.

Напомним, в прошлом году госконцерн Антонов подписал соглашение с подразделением авиагиганта Boeing – Aviall Services, Inc. Договоренности были достигнуты на авиакосмическом салоне Farnborough – одном из крупнейших и старейших авиасалонов мира, который проходит в Британии.

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