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На Донбассе один военный погиб, двое ранены

Комментариев: 1
Противник с начала суток пять раз нарушил режим прекращения огня. Позиции ООС были обстреляны из запрещенных минского соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов и стрелкового оружия.
На Доньассе погиб военный
На Доньассе погиб военный
Корреспондент.net

На Донбассе во вторник, 17 сентября, один украинский военный погиб и двое получили ранения во время обстрела со стороны сепаратистов, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"С начала суток при выполнении боевого задания один военнослужащий Вооруженных сил Украины из состава Объединенных сил погиб. Два военнослужащих получили ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за день противник пять раз нарушил режим прекращения огня. Позиции подразделений Объединенных сил были обстреляны из запрещенных минского соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил, а именно неподалеку Новотроицкого, вблизи Водяного и неподалеку Павлополя.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север противник совершил два обстрела позиций Объединенных сил, а именно неподалеку Зализного и вблизи Новотошковского.

Напоним, глава ОБСЕ заявил, что выборы на Донбассе сейчас невозможны.

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Теги: донбасс, обстрел, ранение, погиб, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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bertal    17.09.2019, 21:33
Оценка:  0
bertal
А сколько Украинцев погибли с той стороны? Или об это писать нельзя?
bertal    17.09.2019, 21:47
Оценка:  +1
bertal
Те кто ставит минусы, считает что там живут не Украинцы? дебилы
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