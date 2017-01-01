Пожар в доме Гонтаревой: новые подробности

На видео с камер наблюдения видно, как неизвестный человек перекидывает два чемодана через забор, сообщила полиция.

Национальная полиция рассматривает единственную версию пожара в доме экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой в Гореничах под Киевом - умышленный поджог. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Нацполиции Киевской области Николай Жукович, передает hromadske.

"Мы видим на видео с камер наблюдения, как неизвестный человек перекидывает два чемодана через забор. Затем бросает зажигательное устройство. Загорелись эти чемоданы и затем огонь перекинулся на беседку, которая там рядом стояла, и от нее загорелся уже весь дом", - сообщил он.

Жукович добавил, что содержание чемоданов не известно, идет экспертиза.

Следователи ищут другие видеозаписи, где могли бы быть зафиксированы злоумышленники.

Ранее в сети появились фотографии последствий пожара в доме экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, который произошел в ночь на вторник, 17 сентября.

Сама Гонтарева комментируя пожар назвала "чушью" предположение, что она сама организовала поджог дома и автомобиля своей невестки, чтобы получить политическое убежище в Британии.

Баканов займется поджогом дома Гонтаревой

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