Зеленский встретился с вице-президентом ЕБРР

Украина будет развивать сотрудничество с международными партнерами, такими как МВФ, ЕБРР и Всемирный банк.

Президент Владимир Зеленский встретился с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Аланом Пию и заявил о готовности развивать сотрудничество. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Зеленский сообщил, что эта встреча важна для экономики и инвестиционного климата в Украине. Он отметил, что Украина будет развивать сотрудничество с международными партнерами, такими как МВФ, ЕБРР и Всемирный банк.

Также президент заявил, что украинское правительство работает над моделью земельной реформы и выразил надежду, что она будет принята до конца года.

Он также пригласил представителей ЕБРР принять участие в инвестиционном форуме, который состоится в Мариуполе в конце октября.

Ранее Европейский банк реконструкции и развития выделил 400 млн евро кредита для НЭК Укрэнерго и на развитие городского транспорта в Украине.

Укргаздобыча получила госгарантии под кредит ЕБРР

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet