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На Донбассе за сутки 11 обстрелов, у ВСУ потери

Комментариев: 1
Враг открывал огонь из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
Минобороны Украины

Подразделения сепаратистов на Донбассе за минувшие сутки, 17 сентября, 11 раз нарушили режим прекращения огня. Один боец ВСУ погиб и еще два получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в среду, 18 сентября.

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Враг открывал огонь из запрещенных Минскими соглашениями калибров оружия, а именно – минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Под обстрелы попадали позиции в районе Новотроицкого, Водяного, Павлополя, Лебединского, Железного, Новотошковского, Новолуганского, Луганского.

С начала текущих суток враг один раз нарушил режим прекращения огня – неподалеку Травневого из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

Напомним, за сутки 16 сентября на Донбассе зафиксировали 23 обстрела со стороны сепаратистов. Тогда также погиб один боец ВСУ и два были ранены.

Как сообщалось 5 сентября, обнародовано видео "Месть врагу на Донбассе".

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Теги: Донбасс, обстрел, сепаратисты, ВСУ, потери, новости Донбасса, Операция объединенных сил
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Комментариев (1)
Ponadyser    18.09.2019, 09:24
Оценка:  +2
Ponadyser
"Если вы не найдёте способ зарабатывать пока спите, вы будете работать пока не умрёте."
Замечательная фраза Уоррена Баффета, над которой стоит задуматься атошникам....
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