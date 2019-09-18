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В сети обсуждают грамматические ошибки на указателях для туристов под Львовом

Комментариев: 7
На изготовление этих указателей из бюджета области было потрачено 600 тысяч гривен.
В сети обсуждают грамматические ошибки на указателях для туристов под Львовом
© Скриншот
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  • Во Львовской ОГА заявили, что "не обязаны знать английский"
  • Во Львовской ОГА заявили, что "не обязаны знать английский"
  • Во Львовской ОГА заявили, что "не обязаны знать английский"
  • Во Львовской ОГА заявили, что "не обязаны знать английский"
  • Во Львовской ОГА заявили, что "не обязаны знать английский"
  • Во Львовской ОГА заявили, что "не обязаны знать английский"
В сети обсуждают грамматические ошибки на указателях для туристов под Львовом
Во Львовской ОГА заявили, что "не обязаны знать английский"
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В сети смеются над указателями для туристов, которые были изготовлены по заказу Львовской ОГА и утверждены Департаментом культуры, национальностей и религий.

На большинстве из них допущены серьезные ошибки в написании слов на английском, передает Апостроф.

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“Рубрика “английский - это сложно“. Департамент культуры, национальностей и религий Львовской ОГА согласовал установление более 50 туристических указателей в области с безграмотным переводом на английский. Вот примеры некоторых из них“, - говорится в сообщении паблика “Баба і Кіт“.

В свою очередь во Львовской ОГА заявили, что “не обязаны знать английский“.

Стоит отметить, что на изготовление данных указателей из бюджета области было потрачено 600 тысяч гривен.

Как сообщалоось 3 сентября, высмеянная в социальных сетях за многочисленные грамматические ошибки министр образования и науки Анна Новосад пообещала сделать из них выводы и иначе относиться к публикациям в Facebook.

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Теги: ошибки, знаки, Львов, ОГА
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Комментариев (8)
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Ira0956    18.09.2019, 10:00
Оценка:  +2
Ira0956
Мова отупляет
T-REX2    18.09.2019, 09:51
Оценка:  +4
T-REX2
Надо вообще домашку отменить.Правильной дорогой идем товарищи.
ЗаУкраину    18.09.2019, 09:56
Оценка:  +3
ЗаУкраину
галицаи себя никогда товарищами не считали, они паны.

(хотя и батраки в 95% случаев, но все равно паны).
T-REX2    18.09.2019, 10:08
Оценка:  0
T-REX2
Минобразив при Гриневич наделал таких рэхворм,что скоро имя своё не напишут
Шкиряк_и_Зорян    18.09.2019, 09:39
Оценка:  +4
Шкиряк_и_Зорян
Исходя из того, что ещё "жители Эллады разговаривали на древнеукраинском" (П.А.Ющенко - брат экс-президента Ющенко, "историк" ))) , мова является прародительницей всех языков мира. Поэтому и английское слово "брат" безусловно пишется через А - от слова "БРАТАН".
Никакой ошибки!
BabaYul    18.09.2019, 09:34
Оценка:  +4
BabaYul
...во Львовской ОГА заявили, что “не обязаны знать английский“.

-Алло. Это прачечная?
-Ху...чечная! Это министерство культуры.
Шкиряк_и_Зорян    18.09.2019, 09:43
Оценка:  +3
Шкиряк_и_Зорян
Минльтуры. Пожилая чиновница отвечает на звонок.
-Здравствуйте. Нет, Вы ошиблись номером...
Кладёт трубку, минуту отрешённо смотрит и вдруг начинает рыдать. К ней подбегает помощница.
-Что, что случилось?
-Я всю жизнь ждала этот звонок. И вот позвонили, спросили прачечную. А я... Вот так бездарно!!!
Шкиряк_и_Зорян    18.09.2019, 09:44
Оценка:  +3
Шкиряк_и_Зорян
Минкультуры в самом начале )))
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