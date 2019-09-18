В сети обсуждают грамматические ошибки на указателях для туристов под Львовом
В сети смеются над указателями для туристов, которые были изготовлены по заказу Львовской ОГА и утверждены Департаментом культуры, национальностей и религий.
На большинстве из них допущены серьезные ошибки в написании слов на английском, передает Апостроф.
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“Рубрика “английский - это сложно“. Департамент культуры, национальностей и религий Львовской ОГА согласовал установление более 50 туристических указателей в области с безграмотным переводом на английский. Вот примеры некоторых из них“, - говорится в сообщении паблика “Баба і Кіт“.
В свою очередь во Львовской ОГА заявили, что “не обязаны знать английский“.
Стоит отметить, что на изготовление данных указателей из бюджета области было потрачено 600 тысяч гривен.
Как сообщалоось 3 сентября, высмеянная в социальных сетях за многочисленные грамматические ошибки министр образования и науки Анна Новосад пообещала сделать из них выводы и иначе относиться к публикациям в Facebook.
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(хотя и батраки в 95% случаев, но все равно паны).
Никакой ошибки!
-Алло. Это прачечная?
-Ху...чечная! Это министерство культуры.
-Здравствуйте. Нет, Вы ошиблись номером...
Кладёт трубку, минуту отрешённо смотрит и вдруг начинает рыдать. К ней подбегает помощница.
-Что, что случилось?
-Я всю жизнь ждала этот звонок. И вот позвонили, спросили прачечную. А я... Вот так бездарно!!!