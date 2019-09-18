На изготовление этих указателей из бюджета области было потрачено 600 тысяч гривен.

Во Львовской ОГА заявили, что "не обязаны знать английский"

В сети обсуждают грамматические ошибки на указателях для туристов под Львовом

В сети обсуждают грамматические ошибки на указателях для туристов под Львовом

В сети смеются над указателями для туристов, которые были изготовлены по заказу Львовской ОГА и утверждены Департаментом культуры, национальностей и религий.

На большинстве из них допущены серьезные ошибки в написании слов на английском, передает Апостроф.

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“Рубрика “английский - это сложно“. Департамент культуры, национальностей и религий Львовской ОГА согласовал установление более 50 туристических указателей в области с безграмотным переводом на английский. Вот примеры некоторых из них“, - говорится в сообщении паблика “Баба і Кіт“.

В свою очередь во Львовской ОГА заявили, что “не обязаны знать английский“.

Стоит отметить, что на изготовление данных указателей из бюджета области было потрачено 600 тысяч гривен.

Как сообщалоось 3 сентября, высмеянная в социальных сетях за многочисленные грамматические ошибки министр образования и науки Анна Новосад пообещала сделать из них выводы и иначе относиться к публикациям в Facebook.

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