Синоптики обещают Украине осенние дожди

Практически во всех областях страны сегодня обещают дожди.

В Украине 18 сентября существенно похолодает. Кроме того, во многих областях сегодня ожидаются кратковременные осадки в виде дождя. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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На западе Украины сегодня холодно. Воздух прогреется всего в пределах +12…+16 градусов по Цельсию. Осадки вероятны в Луцке, Ровно и Тернополе.

На востоке страны ситуация очень похожая. В регионе ожидаются кратковременные дожди на протяжении дня. На термометре +11…+17 градусов по Цельсию.

В южных областях сегодня также ожидаются осадки в виде дождя. Столбик термометра поднимется до максимальной отметки +24 градуса по Цельсию.

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В северной части страны сегодня кратковременные дожди. На улице +12…+14 градусов по Цельсию.

В Центральной Украине сегодня ожидаются дожди. Всего в нескольких областях будет облачно с прояснениями. На термометра +12…+15 градусов.

В Киеве сегодня кратковременные дожди на протяжении дня. Воздух прогреется от +12 до +14 градусов по Цельсию.

Напомним, синоптики предупредили о скорых заморозках. В горных районах, местами в Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях ожидаются заморозки.

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