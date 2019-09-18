Сегодня Рада рассмотрит отмену закона об импичменте президента
Верховная Рада Украины сегодня рассмотрит проект постановления об отмене законопроекта Владимира Зеленского об импичменте президента. Об этом говорится в повестке дня Рады.
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Парламентарии сегодня также рассмотрят законопроекты о внесении изменения в закон "О Высшем антикоррупционном суде", изменений в Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс относительно уменьшения давления на бизнес.
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Верховная Рада планирует 18 сентября рассмотреть проект закона о внесении изменений к некоторым законам Украины в сфере использования ядерной энергии.
Напомним, фракция Порошенко заблокировала подписание закона об импичменте. В парламенте зарегистрировали проект постановления об отмене вчерашнего голосования.
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