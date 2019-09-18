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Сегодня Рада рассмотрит отмену закона об импичменте президента

Комментариев: 3
Парламентарии рассмотрят также законопроект о внесении изменения в закон "О Высшем антикоррупционном суде" и ряд других.
Рада планирует рассмотреть много законов сегодня
Рада планирует рассмотреть много законов сегодня
пресс-служба ВР

Верховная Рада Украины сегодня рассмотрит проект постановления об отмене законопроекта Владимира Зеленского об импичменте президента. Об этом говорится в повестке дня Рады.

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Парламентарии сегодня также рассмотрят законопроекты о внесении изменения в закон "О Высшем антикоррупционном суде", изменений в Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс относительно уменьшения давления на бизнес.

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Верховная Рада планирует 18 сентября рассмотреть проект закона о внесении изменений к некоторым законам Украины в сфере использования ядерной энергии.

Напомним, фракция Порошенко заблокировала подписание закона об импичменте. В парламенте зарегистрировали проект постановления об отмене вчерашнего голосования.

 

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Теги: ВР, импичмент, повестка дня
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Комментариев (3)
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KIBARG    18.09.2019, 09:46
Оценка:  0
KIBARG
Бросили кость, и отобрали, не дав пожевать)
Шкиряк_и_Зорян    18.09.2019, 09:48
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорян
В скелете Украины ещё много вкусных косточек!
Noblesse_obliger    18.09.2019, 09:53
Оценка:  -1
Noblesse_obliger
В отличие от кучи дерьма с названием срасия,которая состоит из материала для якутского скульптора,мы в корне отличаемся!!!
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