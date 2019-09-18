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Зеленский хочет завершить войну за полгода, - Пристайко

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Новый глава МИД озвучил планы Зеленского по Донбассу.
Зеленский хочет достичь прогресса на Донбассе за полгода
Зеленский хочет достичь прогресса на Донбассе за полгода
ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский планирует достичь прогресса в плане войны на Донбассе за полгода. Речь идет о полном прекращении огня. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью Die Welt.

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Кроме этого, глава МИД отметил важность антироссийских санкций, которые помогают Украине надавить на РФ в вопросе окончания боевых действий на Донбассе.

Я могу говорить только о наших ожиданиях. Президент Украины Владимир Зеленский хочет достичь настоящего прогресса в течение следующих шести месяцев. Что планирует Кремль, я не знаю. Он скорее ожидал, что украинский народ обессилится и будет давить на свое правительство согласиться с агрессией. Но такого не произошло, - сказал Пристайко.

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Также Пристайко объяснил, почему Зеленский хочет расширить нормандский процесс и ввести сторону США и Британии. По его словам, Украина не может ждать еще 5 лет для того, чтоб война закончилась. 

Кроме того, Киев готов прислушиваться к партнерам и не собирается действовать без их согласования.

Мы будем оставаться в диалоге с нашими партнерами и предлагать изменения, которые, надеемся, что принесут большую эффективность процесса, - добавил он.

Напомним, озвучена "формула Зеленского" по Донбассу. "Формула Зеленского" нацелена на прекращение войны на Донбассе за срок от полугода до года или переход к радикальным мерам.

 

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Теги: Зеленский, война, Пристайко, Донбасс
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Комментариев (1)
Кайдаш    18.09.2019, 10:16
Оценка:  0
Кайдаш
Якою ціною? Лягти під Росію?
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