Зеленский хочет завершить войну за полгода, - Пристайко

Новый глава МИД озвучил планы Зеленского по Донбассу.

Президент Украины Владимир Зеленский планирует достичь прогресса в плане войны на Донбассе за полгода. Речь идет о полном прекращении огня. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью Die Welt.

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Кроме этого, глава МИД отметил важность антироссийских санкций, которые помогают Украине надавить на РФ в вопросе окончания боевых действий на Донбассе.

Я могу говорить только о наших ожиданиях. Президент Украины Владимир Зеленский хочет достичь настоящего прогресса в течение следующих шести месяцев. Что планирует Кремль, я не знаю. Он скорее ожидал, что украинский народ обессилится и будет давить на свое правительство согласиться с агрессией. Но такого не произошло, - сказал Пристайко.

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Также Пристайко объяснил, почему Зеленский хочет расширить нормандский процесс и ввести сторону США и Британии. По его словам, Украина не может ждать еще 5 лет для того, чтоб война закончилась.

Кроме того, Киев готов прислушиваться к партнерам и не собирается действовать без их согласования.

Мы будем оставаться в диалоге с нашими партнерами и предлагать изменения, которые, надеемся, что принесут большую эффективность процесса, - добавил он.

Напомним, озвучена "формула Зеленского" по Донбассу. "Формула Зеленского" нацелена на прекращение войны на Донбассе за срок от полугода до года или переход к радикальным мерам.

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