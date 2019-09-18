Во Львове студенты жестоко избили сверстников и сняли расправу на видео

Все участники драки выселены из общежития.

Во Львове студенты третьего курса Львовского профессионального училища технологий и сервиса жестоко избили студентов второго курса посреди ночи в общежитии.

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Об этом сообщает издание ZAXID.NET.

По предварительной информации, группа агрессивных третьекурсников в состоянии алкогольного опьянения вломилась в комнату, где спали студенты второго курса. Парни выломали дверь и начали бить спящих жильцов комнаты.

Инцидент случился из-за мести за какую-то обиду.

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По словам активистов, в распоряжении которых оказалось видео драки, пострадавшие напуганы и не хотят обращаться к руководству училища или в полицию.

И.о. директора училища Оксана Чайковская сообщила журналистам, что все участники конфликта выселены из общежития. По факту драки проводится служебная проверка.

Напомним, под Харьковом девочка-подросток жестоко избила свою ровесницу. Подростковый буллинг запечатлели на камеру телефона.

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