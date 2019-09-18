Гонтарева: После поджога дома Порошенко даже sms-ку не прислал

Экс-глава НБУ ожидала сочувствия от бывшего президента.

Готнарева благодарна партии “Европейская солидарность“ за поддержку после всех несчастий bank.gov.ua

С бывшей главой НБУ Валерией Гонтаревой в последнее время случаются неприятности, среди которых наезд на нее машины в Лондоне, поджог в Киеве авто ее сына, пожар в ее доме в Гореничах.

В связи с чем она выразила свою благодарность за поддержку партии “Европейская солидарность“ При этом Гонтарева отметила, что лично с Петром Порошенко она давно не общается.

Об этом экс-глава НБУ рассказала в интервью LB.ua.

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“Я уволилась 10 мая 2017 года, вернулась из отпуска в сентябре, пришла в АП с единственным вопросом: “Когда меня уволят?“. Сказали, что вот-вот. Дотянули до весны. Ну, вы знаете… С того момента, ни разу его не видела. Более того, скажу честно: сейчас, когда со мной случилась трагедия, он мне даже sms-ку не написал“, - сказала Гонтарева.

Она также отрицательно ответила на вопрос, предлагал ли ей Порошенко идти на выборы от списка политсилы.

При этом она не считает заявление партии пиаром.

“За заявление я благодарна. За каждое слово. Каждому, кто сказал хоть слово. Потому что просто уничтожать человека, как уничтожают меня, сжигать напалмом дома...“, - сказала экс-глава НБУ.

Напомним, дом экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой под Киевом в селе Гореничи сгорел в ночь на вторник в результате поджога.

“Только что наш дом под Киевом в поселке Гореничи сожгли. Бросили бутылку с зажигательной смесью через забор. Дом полностью сгорел. Пожарникам не удавалось его даже потушить. Это уже полный и окончательный беспредел! Я не знаю, куда мне обращаться, террор продолжается!“, – рассказала Гонтарева.

Гонтарева прокомментировала слухи вокруг поджога ее дома.

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