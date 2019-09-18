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Гонтарева: После поджога дома Порошенко даже sms-ку не прислал

Комментариев: 6
Экс-глава НБУ ожидала сочувствия от бывшего президента.
Готнарева благодарна партии “Европейская солидарность“ за поддержку после всех несчастий
Готнарева благодарна партии “Европейская солидарность“ за поддержку после всех несчастий
bank.gov.ua

С бывшей главой НБУ Валерией Гонтаревой в последнее время случаются неприятности, среди которых наезд на нее машины в Лондоне, поджог в Киеве авто ее сына, пожар в ее доме в Гореничах. 

В связи с чем она выразила свою благодарность за поддержку партии “Европейская солидарность“  При этом Гонтарева отметила, что лично с Петром Порошенко она давно не общается. 

Об этом экс-глава НБУ рассказала в интервью LB.ua.

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“Я уволилась 10 мая 2017 года, вернулась из отпуска в сентябре, пришла в АП с единственным вопросом: “Когда меня уволят?“. Сказали, что вот-вот. Дотянули до весны. Ну, вы знаете… С того момента, ни разу его не видела. Более того, скажу честно: сейчас, когда со мной случилась трагедия, он мне даже sms-ку не написал“, - сказала Гонтарева. 

Она также отрицательно ответила на вопрос, предлагал ли ей Порошенко идти на выборы от списка политсилы.

При этом она не считает заявление партии пиаром.

“За заявление я благодарна. За каждое слово. Каждому, кто сказал хоть слово. Потому что просто уничтожать человека, как уничтожают меня, сжигать напалмом дома...“, - сказала экс-глава НБУ.

Напомним, дом экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой под Киевом в селе Гореничи сгорел в ночь на вторник в результате поджога.

“Только что наш дом под Киевом в поселке Гореничи сожгли. Бросили бутылку с зажигательной смесью через забор. Дом полностью сгорел. Пожарникам не удавалось его даже потушить. Это уже полный и окончательный беспредел! Я не знаю, куда мне обращаться, террор продолжается!“, – рассказала Гонтарева.

Гонтарева прокомментировала слухи вокруг поджога ее дома.

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Теги: Гонтарева, Коломойский, поджог, угрозы
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Комментариев (6)
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Fon_Pascha    18.09.2019, 11:49
Оценка:  0
Fon_Pascha
он не мог, руки бензином воняли
CasperW    18.09.2019, 11:24
Оценка:  +1
CasperW
СМС с извинениями? Так может это не он поджигал?
asfd0    18.09.2019, 11:07
Оценка:  +2
asfd0
Он просто жлоб.
Fon_Pascha    18.09.2019, 11:49
Оценка:  0
Fon_Pascha
ВОР
Хулиганка*    18.09.2019, 11:05
Оценка:  +2
Хулиганка*
так он на измене сидит, на него уже столько уголовных дел, что и пукнуть боится
Шкиряк_и_Зорян    18.09.2019, 11:04
Оценка:  +1
Шкиряк_и_Зорян
Вот и верь после этого людям -
Я ему отдалась при Луне,
А он взял мои девичьи груди
И узлом завязал на спине!..
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