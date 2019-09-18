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Разумков поручил комитетам побыстрее разобраться с законами прошлой Рады

Комментариев: 1
Кроме того, спикер поручил комитетам также рассмотреть предложенные фракциями законопроекты своего авторства.
Разумков считает, что с горой законов лучше побыстрее что-то решить
Разумков считает, что с горой законов лучше побыстрее что-то решить
Facebook Дмитрия Разумкова

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Спикер ВР Дмитрий Разумков дал поручение комитетам как можно быстрее рассмотреть законопроекты, с которыми не закончил работу парламент 8 созыва. 

"Необходимо включить в повестку дня второй сессии законопроекты, рассмотрение которых не был завершено Верховной Радой предыдущего созыва", - пояснил он, открывая заседание Рады.

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Кроме того, по его словам, все фракции предложили включить законопроекты своего авторства.

"Поэтому даю поручение комитетам быстрее рассмотреть эти законопроекты и предоставить выводы относительно целесообразности включения в повестку дня", - уточнил поручение Разумков.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня Рада рассмотрит отмену закона об импичменте президента.

 

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Теги: фракции, Рада, 8 созыв, Разумков, спикер, комитеты
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Комментариев (1)
asfd0    18.09.2019, 11:27
Оценка:  0
asfd0
Молодцы, так держать! 5 лет пустого популизма задолбали.
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