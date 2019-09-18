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Украина готовится к отводу войск по всей линии фронта

Комментариев: 9
Но конечный результат будет зависеть от аналогичных действий противоположной стороны.
Командование ООС готовится отводить войска по всему фронту
Командование ООС готовится отводить войска по всему фронту
flickr.com/photos/ministryofdefenceua/

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Украинская сторона проводит подготовительные мероприятия по отводу сил и средств вдоль всей линии соприкосновения на Донбассе. Об этом сообщил командующий операции Объединенных сил Владимир Кравченко, пишет Интерфакс-Украина.

По его словам, конечный результат этого процесса будет зависеть от действий противоположной стороны:

В настоящее время проводятся подготовительные мероприятия по отводу войск вдоль всей линии разграничения. Такая задача определена начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины, министром обороны Украины и главой государства. Мы к этому готовы ради улучшения жизни наших граждан и, в конце концов, все будет зависеть от зеркальных действий с противоположной стороны, - заявил командующий.

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Также Кравченко рассказал о перспективе создания безопасных районов вокруг населенных пунктов Золотое и Петровское в Луганской области:

Такие районы планировалось создать еще в 2016 году, но до сегодняшнего дня они остаются милитаризованными. Убежден в том, что это будет следующим шагом после Станицы Луганской, - отметил он.

Напомним, глава МИД озвучил планы Зеленского по Донбассу. По его словам, президент хочет завершить войну за полгода.

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Теги: Донбасс, ООС, линия соприкосновения, отвод войск
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Комментариев (10)
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Адекваты    18.09.2019, 11:39
Оценка:  -1
Адекваты
Та же любимая тобой Канада не стала воевать с собственным Квебеком.Решила всё миром и льготами.И язык им французский оставила.И каждый год проводит референдумы,по поводу желания отделиться))
Кайдаш    18.09.2019, 11:50
Оценка:  0
Кайдаш
Адекваты, не всё так просто... Взять, например, ту же Русню с Ичкерией... Не потянула Русня эту войну, но и Ичкерии отделится не дала... Платит теперь Москва Грозному ясак...
VSHIVANKA    18.09.2019, 11:39
Оценка:  -1
VSHIVANKA
И ЗАМЕТЬТЕ , СЛОВО " РОССИЯ " НИ РАЗУ НЕ УПОМИНАЕТСЯ.....))))
СУГС ? )))
Адекваты    18.09.2019, 11:37
Оценка:  -1
Адекваты
Кайдаш,в мире,самые заможные страны в таких случаях уступали-колонии -независимость,регионам своей страны агромезные экономически преференции и льготы.Если страна нищая,то приходилось разваливаться на части-пример-конфликты в Африке.Выбирай,чей путь тебе ближе.
Кайдаш    18.09.2019, 11:23
Оценка:  0
Кайдаш
Писец.
Шкиряк_и_Зорян    18.09.2019, 11:29
Оценка:  -1
Шкиряк_и_Зорян
А что не так? Война всем надоела, все пришли к выводу, что ни та, ни другая сторона победить не могут, что ситуация патовая. Войну надо прекращать - это же логично.
Кайдаш    18.09.2019, 11:32
Оценка:  -1
Кайдаш
Я не намерен признавать капитуляцию своей страны
Кайдаш    18.09.2019, 11:33
Оценка:  -1
Кайдаш
Точнее, это капитуляция поца Зеленского, но не украинского народа.
Шкиряк_и_Зорян    18.09.2019, 11:38
Оценка:  -2
Шкиряк_и_Зорян
Речь не о капитуляции, Кайдаш, а о прекращении военных действий. Понимаете разницу? Если Вы продолжите воевать, то Украина иссякнет и будет дестабилизирована.
Или как? Будете воевать до последней гривны и до последнего украинца?
Кайдаш    18.09.2019, 11:46
Оценка:  +1
Кайдаш
Зоряныч, как я вас понимаю, у вас вообще опыт двух чеченских войн...
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