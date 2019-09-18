Украина готовится к отводу войск по всей линии фронта

Но конечный результат будет зависеть от аналогичных действий противоположной стороны.

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Украинская сторона проводит подготовительные мероприятия по отводу сил и средств вдоль всей линии соприкосновения на Донбассе. Об этом сообщил командующий операции Объединенных сил Владимир Кравченко, пишет Интерфакс-Украина.

По его словам, конечный результат этого процесса будет зависеть от действий противоположной стороны:

В настоящее время проводятся подготовительные мероприятия по отводу войск вдоль всей линии разграничения. Такая задача определена начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины, министром обороны Украины и главой государства. Мы к этому готовы ради улучшения жизни наших граждан и, в конце концов, все будет зависеть от зеркальных действий с противоположной стороны, - заявил командующий.

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Также Кравченко рассказал о перспективе создания безопасных районов вокруг населенных пунктов Золотое и Петровское в Луганской области:

Такие районы планировалось создать еще в 2016 году, но до сегодняшнего дня они остаются милитаризованными. Убежден в том, что это будет следующим шагом после Станицы Луганской, - отметил он.

Напомним, глава МИД озвучил планы Зеленского по Донбассу. По его словам, президент хочет завершить войну за полгода.

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