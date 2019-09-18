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“Нацисты и преступники”: В Одессе поклонница “русского мира” учила школьников истории

Комментариев: 9
Скандальная учительница пропагандировала “русский мир”.
Учительницу уволили
Учительницу уволили
скриншот видео

В школе №68 Одессы разгорелся скандал с участием учительницы истории Людмилы Мариуцы, которая активно пропагандирует “русский мир” среди своих учеников. 

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Об этом рассказал известный одесский активист Демьян Ганул, который поспособствовал огласке истории.

Вы знаете, о чем рассказывают учителя на уроках истории в Одессе? Знакомьтесь, Людмила Мариуца. Она преподает историю в школе под номером 68 на улице Успенской, 58. Людмила вместо учебного материала рассказывает ученикам, какой я "нацист" и "идиот", потому что поспособствовал увольнению из школы в области любителя террориста Захарченко и "русского мира". Да, учитель истории в украинской школе разделяет взгляды фаната "ополченцев" и антигосударственных лозунгов, - рассказал активист.

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Ганул опубликовал видео из уроков истории, которые проводила скандальная учительница. По его словам, Мариуца неоднократно была замечена на митингах о “бандеровских бесах”, которые виновны в одесской трагедии 2 мая 2014 года. Также она открыто называет Одессу “русским городом”.

Учительницу уволили из-за видео, на котором она называет борцов за волю Украины “нацистами”. Все бы ничего, но это было сказано на уроке истории. Видео снял ученик школы, который дружит с активистом Ганулом.

Если предателей, нацистов, преступников мы будем считать героями?! На той неделе за то, что в Граденицах один учитель тоже такие слова говорил, его лишили работы, уволили! Пришли активисты, Ганул этот идиотский вообще! - заявила учительница.

После этого ученик признался, что активист Ганул - его друг. После этого учительница выдала новую порцию возмущения и “экспертной оценки”. 

Это твой друг? Слушай, не позорь себя такими друзьями! Кошмар! - заявила она.

Эта громкая история не закончилась увольнением учительницы. Российские СМИ не могли оставить без внимания скандал. Этой истории посвятили отдельный сюжет в эфире передачи "60 минут" на пропагандистском телеканале "Россия 1". Уволенную учительницу попытались представить как жертву.

Учительницу в Одессе уже вторую за последние два месяца уволили за то, что она, во-первых, уроки вела по-русски (вы говорите, у вас это не запрещено), а также рассказывала детям, что Бандера - не украинский герой. Вообще не герой! - заявила пропагандистка Скабеева.

Напомним, в элитной школе Черкасс пропагандируют “русский мир”. Образовательный скандал разгорелся в самой элитной школе Черкасс.

 

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Теги: учитель, школа, русский мир, Одесса
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Комментариев (18)
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ВосставшийИзБана    18.09.2019, 11:42
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Еще одна жертва совка головного мозга.
Шкиряк_и_Зорян    18.09.2019, 11:43
Оценка:  -2
Шкиряк_и_Зорян
А что лучше - совок или майдан мозга? Вопрос на диссертацию, товарищ боцман!
ВосставшийИзБана    18.09.2019, 11:47
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Майдан всегда был формой народной инициативы, а совок был навязан евреями и является для украинцев чужеродной формой организации. По сути совок - это разновидность рабства, а майдан - проявление свободы. Так что лучше - это смотря для кого. Для рабов лучше совок. Для вольных - майдан. Каждый
ВосставшийИзБана    18.09.2019, 11:47
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
выбирает для себя.
Кайдаш    18.09.2019, 11:39
Оценка:  +1
Кайдаш
Надеюсь, у неё будет теперь много времени думать о русском мире, собираю бутылки по мусоркам...
Кайдаш    18.09.2019, 11:38
Оценка:  0
Кайдаш
Мариуца - молдаванка или румынка... А всё туда же...
ВосставшийИзБана    18.09.2019, 11:40
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Возможно она родом из города Бендеры.
Шкиряк_и_Зорян    18.09.2019, 11:42
Оценка:  -1
Шкиряк_и_Зорян
А может фамилия по мужу? Или по отцу? У Вас то вон, вообще ужас! Кайдаш... Кто это? Православный воин или жuдовствующий скоморох? )))
VSHIVANKA    18.09.2019, 11:36
Оценка:  -1
VSHIVANKA
В ЧЕМ ЭТА ЖЕНЩИНА НЕ ПРАВА ?
ВосставшийИзБана    18.09.2019, 11:39
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Во всем.
Шкиряк_и_Зорян    18.09.2019, 11:45
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорян
Видите ли, боцман, у каждого своя правда. Вы наверняка слышали эту философскую фразу. Задумайтесь о ней.
Асадабад-334    18.09.2019, 11:41
Оценка:  -1
Асадабад-334
во всем
Шкиряк_и_Зорян    18.09.2019, 11:36
Оценка:  -1
Шкиряк_и_Зорян
Да, не приживается бандеровщина в Одессе. Безусловно Одесса - русско-еврейский город. А активистов и их друзей оттуда рано или поздно вытравят. Так же, как и вытравили всю эту шваль из моего любимого Севастополя.
ВосставшийИзБана    18.09.2019, 11:41
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
А при чем тут бандеровщина?
Асадабад-334    18.09.2019, 11:44
Оценка:  0
Асадабад-334
- российський мир в россию-у будет порядок
Шкиряк_и_Зорян    18.09.2019, 11:45
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорян
Так Одесса - русский город. Что не так то?
Сеемма    18.09.2019, 11:35
Оценка:  -1
Сеемма
Нацисты и преступники
Асадабад-334    18.09.2019, 11:44
Оценка:  -1
Асадабад-334
-роSSияне
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