Скандальная учительница пропагандировала “русский мир”.

В школе №68 Одессы разгорелся скандал с участием учительницы истории Людмилы Мариуцы, которая активно пропагандирует “русский мир” среди своих учеников.

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Об этом рассказал известный одесский активист Демьян Ганул, который поспособствовал огласке истории.

Вы знаете, о чем рассказывают учителя на уроках истории в Одессе? Знакомьтесь, Людмила Мариуца. Она преподает историю в школе под номером 68 на улице Успенской, 58. Людмила вместо учебного материала рассказывает ученикам, какой я "нацист" и "идиот", потому что поспособствовал увольнению из школы в области любителя террориста Захарченко и "русского мира". Да, учитель истории в украинской школе разделяет взгляды фаната "ополченцев" и антигосударственных лозунгов, - рассказал активист.

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Ганул опубликовал видео из уроков истории, которые проводила скандальная учительница. По его словам, Мариуца неоднократно была замечена на митингах о “бандеровских бесах”, которые виновны в одесской трагедии 2 мая 2014 года. Также она открыто называет Одессу “русским городом”.

Учительницу уволили из-за видео, на котором она называет борцов за волю Украины “нацистами”. Все бы ничего, но это было сказано на уроке истории. Видео снял ученик школы, который дружит с активистом Ганулом.

Если предателей, нацистов, преступников мы будем считать героями?! На той неделе за то, что в Граденицах один учитель тоже такие слова говорил, его лишили работы, уволили! Пришли активисты, Ганул этот идиотский вообще! - заявила учительница.

После этого ученик признался, что активист Ганул - его друг. После этого учительница выдала новую порцию возмущения и “экспертной оценки”.

Это твой друг? Слушай, не позорь себя такими друзьями! Кошмар! - заявила она.

Эта громкая история не закончилась увольнением учительницы. Российские СМИ не могли оставить без внимания скандал. Этой истории посвятили отдельный сюжет в эфире передачи "60 минут" на пропагандистском телеканале "Россия 1". Уволенную учительницу попытались представить как жертву.

Учительницу в Одессе уже вторую за последние два месяца уволили за то, что она, во-первых, уроки вела по-русски (вы говорите, у вас это не запрещено), а также рассказывала детям, что Бандера - не украинский герой. Вообще не герой! - заявила пропагандистка Скабеева.

Напомним, в элитной школе Черкасс пропагандируют “русский мир”. Образовательный скандал разгорелся в самой элитной школе Черкасс.

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