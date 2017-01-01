Порошенко снова игнорирует ГБР в пленарный день

Экс-президент в очередной раз пропустил допрос в Госбюро. При этом сегодня опять пленарное заседание Рады.

Порошенко не пришел на очередной допрос president.gov.ua

Читай также: Завтра Порошенко опять вызывают на допрос в ГБР

Пятый президент Петр Порошенко сегодня, не пришел на допрос в ГБР. Об этом сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова, передает УНН.

"Порошенко не появился сегодня на допрос", - сказала Иванова. Напомним, будушие допросы Петра Порошенко в ГБР также запланированы на 27 сентября и 3 октября.

Отметим, сегодня проходит пленарное заседание Верховной Рады, Порошенко является народным депутатом от Евросолидарности. Формально у него продолжается рабочий день.

Читай также: Портнов пригрозил Порошенко арестом активов

Ранее Печерский райсуд Киева арестовал завод "Кузница на Рыбацком", который ранее принадлежал Порошенко, в рамках производства по его купле-продаже.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram