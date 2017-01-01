Порошенко снова игнорирует ГБР в пленарный день
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Пятый президент Петр Порошенко сегодня, не пришел на допрос в ГБР. Об этом сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова, передает УНН.
"Порошенко не появился сегодня на допрос", - сказала Иванова. Напомним, будушие допросы Петра Порошенко в ГБР также запланированы на 27 сентября и 3 октября.
Отметим, сегодня проходит пленарное заседание Верховной Рады, Порошенко является народным депутатом от Евросолидарности. Формально у него продолжается рабочий день.
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Ранее Печерский райсуд Киева арестовал завод "Кузница на Рыбацком", который ранее принадлежал Порошенко, в рамках производства по его купле-продаже.
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